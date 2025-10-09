9 Ottobre, 2025
La Galleria Accademica di Canale Monterano presenta la mostra di Anna Fontanella. Il frammento e l’infinito

Si riceve e si pubblica

Mostra ad ingresso gratuito dell’Artista Anna Fontanella presso la Galleria Accademica d’Arte Contemporanea della città d’arte Canale Monterano di Roma dal 18 ottobre a 1 novembre 2025 ad opera dell’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, in Convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio, iscritta all’albo di Roma Capitale e del Comune di Canale Monterano.

https://www.accademiapoesiarte.com/mostra-anna-fontanella

Video: https://youtu.be/KUW_FqejnVA

Accademia Internazionale di Significazione

Poesia e Arte Contemporanea

