9 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

A ROMA UNA CERIMONIA IN RICORDO DI PAMELA MASTROPIETRO. VENERDI’ 10 OTTOBRE 2025, ORE 18, PIAZZA RE DI ROMA

0
120
Logo L'agone

Si riceve e si pubblica

Venerdì 10 ottobre, alle ore 18, in Piazza Re di Roma, l’associazione Territorio Cultura Solidarietà Onlus A.P.S. promuove una cerimonia pubblica in memoria di Pamela Mastropietro, vittima di un crimine atroce che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana.

“Ci ritroveremo insieme, cittadini, associazioni e istituzioni, per ripristinare lo striscione vandalizzato nei primi giorni di agosto e riaffermare, con forza e dignità, che la memoria non può essere cancellata”, spiegano i promotori dell’iniziativa, “Il ricordo di Pamela non appartiene soltanto alla sua famiglia, ma a un’intera comunità che continua a chiedere verità e giustizia. Vandalizzare una panchina, distruggere uno striscione o minimizzare il suo dramma significa oltraggiare la memoria di tutte le donne vittime di violenza, significa tentare, ancora una volta, di seppellire la verità sotto l’indifferenza.

Pamela è stata uccisa due volte: la prima, nel modo più barbaro e disumano; la seconda, dall’oblio e dal silenzio che troppo spesso circondano le vittime “scomode”. È stata trattata come una vittima di serie B, dimenticata dalle istituzioni, trascurata da chi avrebbe dovuto indagare fino in fondo, e offesa da chi ha provato a ridurre la sua tragedia a un fatto di cronaca minore. Ma la memoria non si cancella.

E la sua famiglia, guidata dal coraggio instancabile della madre, Alessandra Verni, non ha mai smesso di lottare contro una giustizia parziale, contro archiviazioni troppo frettolose, contro il silenzio su complici e responsabilità ancora oscure. Oggi chiediamo che la memoria di Pamela sia finalmente rispettata e che il suo nome diventi simbolo di giustizia e di dignità. Chiediamo che la sua storia non venga più dimenticata, e che nessuna giovane donna sia mai più lasciata sola nel momento del bisogno”.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, alle associazioni e ai rappresentanti di ogni parte politica “affinché questo momento di ricordo sia anche un segno di unità e consapevolezza civile. Solo insieme possiamo trasformare il dolore in impegno, e la memoria di Pamela in un monito che valga per tutti: “Non si può dimenticare. Il ricordo è giustizia”.

Articolo precedente
“OePac a Cerveteri, Gubetti: “Aumento del 30% di utenti nell’anno scolastico 2025/26, da noi impegno massimo per garantire continuità e qualità ai bambini”
Articolo successivo
La Galleria Accademica di Canale Monterano presenta la mostra di Anna Fontanella. Il frammento e l’infinito

Ultimi articoli

Territorio

VIA LAURETANA, TORQUATI: “OGGI GIORNATA STORICA PER PATTO TRA I COMUNI. DOMANI APPUNTAMENTO A PRIMA PORTA”

Società

Al via Blue Box, la cabina fototessera contro il bullismo

Società

A Cerveteri la Giornata di raccolta del Farmaco con Croce Rossa Italiana

Cultura

Il Festival della Cultura Giapponese: 17, 18, 19 ottobre a Civitavecchia

Sanità

“Parole di Papà”: nei consultori ASL Roma 4 uno spazio dedicato ai futuri padri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it