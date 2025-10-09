Basta Barriere, per una Civitavecchia più Vivibile

Si riceve e si pubblica

Come Giovani Democratici recentemente abbiamo lavorato, ed ultimato, un progetto a noi caro: la rimozione delle barriere architettoniche per una città più accessibile, accogliente e inclusiva.

Il nostro progetto si basa sull’ascolto dei cittadini, attraverso un sito web dedicato alla segnalazione delle barriere architettoniche, dei guasti all’illuminazione pubblica, delle strade disconnesse o di qualsiasi problema che ostacoli il pieno godimento delle attività quotidiane. Sarà possibile indicare la via precisa e la zona in cui si trovano tali criticità, allegare una foto per una comunicazione più tempestiva ed efficace.

Inoltre, abbiamo creato una pagina Facebook dedicata, “Basta Barriere”, che consente a chiunque di contribuire al benessere al quale Civitavecchia aspira, partendo dall’uguaglianza di condizioni di vita. La pagina include un gruppo aperto alle discussioni, affinché anche i cittadini possano esprimere il proprio pensiero e la propria opinione, nei limiti del rispetto.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di lottare per la giustizia e per una Civitavecchia vivibile da tutti e tutte. Pertanto, partire dalla rimozione delle barriere architettoniche significa costruire, dalle fondamenta, una base solida per il benessere della comunità.

Tutte le segnalazioni, una volta raccolte, con cadenza regolare verranno sottoposte all’attenzione dei delegati preposti.