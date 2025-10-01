1 Ottobre, 2025


Arrivo della Allure of the Seas a Civitavecchia

Domani, alle ore 13.00, approderà al porto di Civitavecchia una delle più grandi navi da crociera al mondo, la Allure of the Seas che ospita oltre 6000 passeggeri oltre l’equipaggio. La  Allure of the Seas sosterà fino al giorno successivo, per domani nella fascia oraria compresa tra le 13.50 e le 22.00 di domani è previsto un significativo afflusso di passeggeri in città, che potranno visitare il centro urbano e le sue aree di interesse.

La notizia è rilevante soprattutto per i commercianti e ristoratori locali che dovranno prepararsi ad un afflusso superiore alla media stagionale.

L’arrivo rappresenta un momento di rilievo per il traffico crocieristico e per il tessuto economico locale.

