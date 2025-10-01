1 Ottobre, 2025
Manifestazione a supporto della Palestina ad Anguillara

Si riceve da un post facebook e si pubblica

Domenica 5 Ottobre ORE 10:00

Corteo con partenza dal Piazzale antistante Chiesa di San Francesco fino al Comune di Anguillara Sabazia

Manifestazione supporto della Palestina, dove diverse realtà scenderanno in piazza tutte insieme, a seguito di momenti di confronto e dibattito, a supporto della stessa causa: quella della Palestina.

L’obiettivo di questa manifestazione non è solo mostrare solidarietà al popolo Palestinese, e di manifestare tutt3 insieme, in modo unitario, ma anche di chiedere l’approvazione della Mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina, che al momento è stata rifiutata dal consiglio comunale.

Scenderanno in piazza a manifestare per far sentire la voce di Anguillara e quella del popolo Palestinese. E’ un invito a tutte le realtà di Anguillara e dintorni ad aderire e scendere in piazza.

Viene richiesto di portare solo bandiere della Palestina o della pace.

