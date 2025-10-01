Festa del turismo Lento. Elogio dei piedi – jazz e parole. Storie che si ascoltano solo in cammino

Si riceve e si pubblica

Domenica 5 ottobre 2025, ore 17.30 a Bracciano nell’archivio storico

La lentezza del cammino ha favorito per millenni lo scambio, l’incontro, il racconto.

Grazie al passo lento, il viaggiatore può inciampare su aneddoti, raccogliere storie, pestare notizie buone e cattive, in un tramestio di curiosità, ripensamenti, divagazioni, andate e ritorni – e frequentemente, anche di traveggole.

Ma se il camminatore non trovasse modo e tempo di raccontarli, di affidarli a un passaparola, alla fantasia degli ascoltatori e alla confusione dello scambio, non si sarebbe formata quell’intelligenza collettiva che nel corso della storia è partita dai miti e dalle leggende, e che oggi annovera, in un’unica famiglia grande e indisciplinata, giornalismo e bufale, musica e rumore, letteratura e post sgrammaticati sui social.

Senza troppe pretese di coerenza, dunque, il reading di Sergio Celestino, architetto urbanista, giornalista e flaneur con la passione per la Storia e le storie, racconta di tutto quello che si può incontrare lungo un cammino: cose di pastori e di poveri cristi, di formaggi e dittatori, di pecore, di città che scompaiono e poi ricompaiono; cose che per notarle devi andare piano, avere lo sguardo perso, sapere al limite quando parti, ma certamente non quando e forse nemmeno dove arriverai. Devi andare a piedi.

Il racconto è intervallato da inserti di brani jazz di The Cinema Show Quartet (Luca Rizzo, sax tenore e soprano; Paolo Bernardi, piano e arrangiamenti; Giuseppe Talone, contrabbasso; Davide Pentassuglia, batteria)., tratti dalle colonne sonore di grandi film, che a volte c’entrano eccome, altre no – ma solo in apparenza: perché anche il Cinema è racconto, dunque senza il camminare non ci sarebbe neanche lui.

E il cammino è anche terapia: l’evento si conclude con un intervento di Andrea Spila, presidente di Aps Hope, (https://www.hopeaps.it/), che ne ha fatto un progetto per persone neurodivergenti sostenuto dal Festival del Turismo Lento con una raccolta fondi.

Per favorire ulteriori scambi e promuovere le eccellenze del territorio, a seguire brindisi offerto da Poggio degli Etruschi di Cerveteri a base di Merlot, Petit Verdot e Shirah, in collaborazione con la FISAR di Manziana.

La Festa del Turismo Lento è un progetto dall’associazione Ti con Zero ETS / Cammino dei Vulcani, con la collaborazione del Museo civico e della Biblioteca civica e il patrocinio del Comune di Bracciano, del Parco regionale naturale Bracciano-Martignano, Parco regionale naturale Marturanum, Parco regionale naturale di Veio, Consorzio del lago di Bracciano, in collaborazione con l’associazione culturale non profit L’agone Nuovo.

E la collaborazione di tante associazioni del territorio

Il programma completo si può consultare su link…

https://www.camminodeivulcani.it/index.php/2025/09/22/festa-del-turismo-lento-calendario/