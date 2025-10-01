Al via a Ladispoli gli screening oncologici gratuiti promossi dalla ASL Roma 4

Si riceve e si pubblica
L’Amministrazione comunale informa i cittadini che, nell’ambito delle campagne di prevenzione promosse dalla ASL Roma 4, è attivo sul territorio un importante programma di screening oncologici gratuiti.
Gli screening disponibili sono:
Mammografia e screening per il tumore del colon-retto (ricerca del sangue occulto nelle feci);
Screening per il tumore del collo dell’utero, attraverso test specifici: Pap-test per le donne dai 25 ai 30 anni; HPV test per le donne dai 30 ai 64 anni.
Destinatari:
Donne dai 50 ai 74 anni per mammografia e colon-retto;
Donne dai 25 ai 64 anni per lo screening del collo dell’utero.
Modalità di accesso: è possibile prenotare recandosi direttamente presso la struttura oppure chiamando il numero verde 800 539 762.
Gli screening sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, fino al 17 dicembre 2025.
Chi si presenta per la prenotazione potrà, in base alla disponibilità, eseguire l’esame immediatamente; in alternativa sarà fissato un appuntamento.
Un’iniziativa di prevenzione per tutto il territorio
L’iniziativa, promossa dalla ASL Roma 4, è rivolta a tutti i cittadini residenti nei Comuni del comprensorio, da Santa Marinella a Fiano Romano.
Nella prima settimana di attività hanno già aderito circa un centinaio di persone al giorno, confermando l’importanza e la grande partecipazione della cittadinanza a queste iniziative di prevenzione.