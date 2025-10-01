1 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSalute

Al via a Ladispoli gli screening oncologici gratuiti promossi dalla ASL Roma 4

0
77
screening oncologici gratuiti

Si riceve e si pubblica

L’Amministrazione comunale informa i cittadini che, nell’ambito delle campagne di prevenzione promosse dalla ASL Roma 4, è attivo sul territorio un importante programma di screening oncologici gratuiti.

Gli screening disponibili sono:

Mammografia e screening per il tumore del colon-retto (ricerca del sangue occulto nelle feci);

Screening per il tumore del collo dell’utero, attraverso test specifici: Pap-test per le donne dai 25 ai 30 anni; HPV test per le donne dai 30 ai 64 anni.

Destinatari:

Donne dai 50 ai 74 anni per mammografia e colon-retto;

Donne dai 25 ai 64 anni per lo screening del collo dell’utero.

Modalità di accesso: è possibile prenotare recandosi direttamente presso la struttura oppure chiamando il numero verde 800 539 762.

Gli screening sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, fino al 17 dicembre 2025.

Chi si presenta per la prenotazione potrà, in base alla disponibilità, eseguire l’esame immediatamente; in alternativa sarà fissato un appuntamento.

 Un’iniziativa di prevenzione per tutto il territorio

L’iniziativa, promossa dalla ASL Roma 4, è rivolta a tutti i cittadini residenti nei Comuni del comprensorio, da Santa Marinella a Fiano Romano.

 Nella prima settimana di attività hanno già aderito circa un centinaio di persone al giorno, confermando l’importanza e la grande partecipazione della cittadinanza a queste iniziative di prevenzione.

Articolo precedente
Cerenova celebra il Santo Patrono, San Francesco d’Assisi
Articolo successivo
Preoccupazione del sindaco per i possibili licenziamenti degli OSS dell’Ospedale Padre Pio

Ultimi articoli

Sanità

Preoccupazione del sindaco per i possibili licenziamenti degli OSS dell’Ospedale Padre Pio

Eventi

Cerenova celebra il Santo Patrono, San Francesco d’Assisi

Eventi

Violenza di genere, bullismo e cyberbullismo: il convegno oggi a Palazzo Valentini. Angelucci, Città metropolitana: “Servono politiche efficaci, reti territoriali, investimenti sull’educazione e sulla...

Internazionale

MANIFESTAZIONE PER PALESTINA AD ANGUILLARA. RETE STUDENTI «STOP AL GENOCIDIO. IL COMUNE PRENDA POSIZIONE»

Eventi

ASL ROMA 4, DUE GIORNI DEDICATI ALLA SALUTE: AL CASTELLO DI SANTA SEVERA IL PROGETTO “ONE HEALTH”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it