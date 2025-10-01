1 Ottobre, 2025
Preoccupazione del sindaco per i possibili licenziamenti degli OSS dell’Ospedale Padre Pio

il sindaco di Bracciano

Esprimiamo vivissima preoccupazione per la decisione della ASL Roma 4 di chiudere, senza proroghe, il contratto in essere con la Coop. Nuova Sair al 31 ottobre 2025, contratto che riguarda le figure OSS esternalizzate e che attualmente svolgono il loro servizio presso i due presidi ospedalieri Padre Pio di Bracciano e San Paolo di Civitavecchia, nonché su ulteriori presidi territoriali della ASL.
Pur nel rispetto della legittimità delle decisioni assunte, non possiamo esimerci dal paventare pericoli di natura sociale ed economica per i nostri territori a fronte della perdita di circa 80 posti di lavoro.
A questo si aggiunga la responsabilità (che è propria del ruolo di Sindaco) – di verificare e vagliare ogni decisione in materia sanitaria sul territorio – che ci porta a chiedere con forza come verranno sostituite nell’immediato tutte le figure professionali (OSS) non più a disposizione dal 1 novembre 2025, stante il fatto che gli OSS assunti sin qui tramite graduatoria regionale sono già utilizzati in servizi ospedalieri e territoriali.
Stiamo chiedendo, in virtù di quanto sopra esposto, un incontro urgente con la Direttrice Generale Dr.ssa Rosaria Marino, al fine di verificare le eventuali ripercussioni della chiusura del contratto, sia sotto il profilo socio-economico che sotto il profilo della continuità assistenziale e del rispetto dei Livelli essenziali di assistenza.
Sul tema abbiamo relazionato questa mattina in apertura del Consiglio Comunale.
