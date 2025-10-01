1 Ottobre, 2025
Cerenova celebra il Santo Patrono, San Francesco d’Assisi

La Parrocchia e la comunità di Cerenova si preparano a celebrare San Francesco d’Assisi e, quest’anno più che mai, questa ricorrenza porta con sé un messaggio di pace e speranza di cui il mondo ha bisogno. Sabato 4 ottobre la comunità è invitata a partecipare a un pomeriggio di eventi dedicati all’incontro, alla condivisione e ai valori che San Francesco ha sempre incarnato.

Il programma della giornata:

Ore 17:00 – Arrivo della Staffetta Ecologica, simbolo di pace e speranza che attraverserà diverse comunità parrocchiali, portando un messaggio di unità e vicinanza.

Ore 18:00 – Santa Messa e processione per le vie di Cerenova, accompagnata dal Gruppo Bandistico Cerite.

Ore 20:00 – “Cena del Poverello”, momento di convivialità e amicizia aperto a tutti.

Ore 21:00 – Spettacolo “Forza, venite gente! Shalom Remake”, musical sulla vita di San Francesco a cura del Ministero di Arti della Comunità Cattolica Shalom.

“Invito tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per San Francesco, – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un momento prezioso per rafforzare i legami della nostra comunità. Ringrazio Don Bernardo per il suo impegno e la dedizione con cui guida la parrocchia di Cerenova. Un pomeriggio speciale per celebrare insieme San Francesco d’Assisi e vivere i valori di fraternità, solidarietà e pace”.

