Ultimi giorni per registrarsi: Conferenza Nazionale sharing mobility 2025 – Roma

Si riceve e si pubblica

vi ricordiamo l’appuntamento il 6 ottobre con la 𝟵ª 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆, a Roma, nella splendida Sala della Protomoteca al Campidoglio, dalle ore 10.00 alle 17.30.

𝗖𝗼𝘀𝗮 v𝗶 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮:

𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗲 del 9° Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility

𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀 sui grandi temi della mobilità condivisa: mobilità come diritto, micromobilità e nuove politiche per rendere i servizi più accessibili e integrati con il TPL

𝗧𝗮𝘃𝗼𝗹𝗮 𝗿𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲: confronto su come favorire uno sviluppo equilibrato e inclusivo della sharing mobility, riducendo divari territoriali e regolatori

𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗲 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶: casi concreti per capire come migliorare accessibilità, capillarità e convenienza dei servizi di sharing

Un’occasione unica di 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 con stakeholder, operatori e community del settore

Dalle 9.15 vi aspettiamo per l’accredito e un piccolo welcome coffee che darà il via a una giornata intensa e ricca di stimoli.

– La mattina sarà dedicata al 9° Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility: dati, tendenze, novità e qualche ombra di un settore in piena trasformazione. Il filo rosso sarà “Mobility as a Right”, un nuovo modo di guardare alla mobilità condivisa come strumento per migliorare davvero la vita delle persone e le città.

– Il pomeriggio, invece, sarà il momento della community. Con l’Arena del Ventaglio apriremo spazi di dialogo e confronto libero, in cui operatori, istituzioni, esperti e cittadini potranno incontrarsi, discutere e costruire insieme le prospettive future. Sarà il cuore partecipativo della Conferenza, l’occasione per mettere in circolo idee, energie e visioni.

Ci vediamo il 6 ottobre a Roma!