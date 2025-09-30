𝐈𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐍𝐂 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐎𝐃𝐕

Si riceve e si pubblica
Alla presenza di numerose autorità civili, militari e religione, ho partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri Lago di Bracciano ODV, presso la stazione di Vigna di Valle, in un edificio completamente riqualificato.
Un presidio importante che rafforza il sistema di protezione civile locale, valorizzando il ruolo del volontariato organizzato e il legame con le forze dell’ordine.
A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo i miei più sinceri auguri al Presidente e a tutti i volontari dell’associazione, per una sempre più efficace attività al servizio del nostro territorio e della comunità.