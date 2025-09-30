30 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

𝐈𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐍𝐮𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐀𝐍𝐂 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐎𝐃𝐕

0
108
foto 6
Si riceve e si pubblica
Alla presenza di numerose autorità civili, militari e religione, ho partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri Lago di Bracciano ODV, presso la stazione di Vigna di Valle, in un edificio completamente riqualificato.
Un presidio importante che rafforza il sistema di protezione civile locale, valorizzando il ruolo del volontariato organizzato e il legame con le forze dell’ordine.
A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo i miei più sinceri auguri al Presidente e a tutti i volontari dell’associazione, per una sempre più efficace attività al servizio del nostro territorio e della comunità.
    foto 6    inaugurazione
inaugurazione
Articolo precedente
Ultimi giorni per registrarsi: Conferenza Nazionale sharing mobility 2025 – Roma

Ultimi articoli

Eventi

Ultimi giorni per registrarsi: Conferenza Nazionale sharing mobility 2025 – Roma

Territorio

𝐋𝐚𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐚𝐯𝐫𝐚̀ 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐚

Territorio

Incontro con Sindacati e Associazioni imprenditoriali

Territorio

Cerveteri celebra i 60anni di ordine sacerdotale di Don Giorgio, il Vicesindaco Ferri: “Un caro amico ed una persona di grande fede e umanità”

Territorio

5 ARRESTI, CONTROLLI SUI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE. INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI DEI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI BRACCIANO

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it