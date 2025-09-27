È INIZIATO IL PRESIDIO PERMANENTE – PIAZZA DEI CINQUECENTO DIVENTA PIAZZA GAZA

Si riceve e si pubblica
È iniziato il presidio permanente a Piazza dei Cinquecento, ancora una volta riempiamo ed abitiamo la piazza che il 22 settembre ha accolto le migliaia di persone in sciopero e in mobilitazione al fianco del popolo e della resistenza palestinese, contro il genocidio e il terrorismo d’Israele.
🔴 PROGRAMMA DEL 27/09
• Ore 9:00 – Colazione resistente
• Ore 13:00 – Pranzo sociale
• Ore 18:00 – Assemblea presidio resistente h18
• Ore 19:30 – Collegamento con flotilla
• Ore 20:00 – Cena meticcia e serata musicale
🔴 COSA PUOI FARE?
• Unisciti al presidio e porta la tua tenda
• Porta le tue idee e la tua solidarietà
• Porta disegni di bambine e bambini o messaggi per la Palestina e per la Flotilla, li appenderemo al presidio
• PARTECIPA E NON ESSERE INDIFFERENTE!
🇵🇸 Se bloccano la Flotilla blocchiamo tutto, se toccano la Palestina noi rispondiamo!