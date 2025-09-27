Si è svolta ieri 26 Settembre, la prima giornata della manifestazione “Alla scoperta dei Sapori del Lago di Bracciano” presso il Chiostro degli Agostiniani, in un clima sereno pieno di tanti Operatori, Cittadini e Amministratori.

Manifestazione organizzata dal Parco di Bracciano-Martignano, Comune di Bracciano,

ARSIAL e Regione Lazio; l’inaugurazione della due giorni è stata introdotta da Marco Scentoni, Massimo Sabatini Neo Direttore del Parco e tanti collaboratori del parco, che hanno introdotto i partecipanti e dato la parola al Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, Giulia Sala e in rappresentanza degli altri tre comuni Claudia Maciucchi, Angelo Pizzigallo, Alessio Telloni.

Presenti Luca Polizzano Responsabile Lazio Innova, Coltiviamo Qualità Camminiamo per la

Speranza e la FISAR. Nelle parole degli intervenuti, è emerso come la qualità e le sinergie impiegate, hanno dato e dimostrano il grado di alta formazione nel fare impresa e produrre prodotti caseari, vino, olio e tanto altro, ottenendo attestazioni da utenti e da organizzazioni nazionali e internazionali.

Il comprensorio Sabatino deve essere fiero dl tanto lavoro e quanto ne resta da fare per

consolidare gli sforzi per un sempre migliore prodotto.

Tutti gli Operatori presenti hanno portato il loro saluto e augurano che sia i presenti, ma quanti verranno a conoscenza dei loro prodotti, possano migliorare le produzioni, creando sviluppo e occupazione. La serata si è conclusa con i vari assaggi offerti dai produttori e allietata con le musiche del grande Pino Pontuali.

L’agone nuovo, presente all’iniziativa si complimenta con tutti e auspica quanto sia importante, fare sistema, garantire sempre la qualità con un rapporto sincero e di fiducia tra produttori e consumatori.

Giovanni Furgiuele