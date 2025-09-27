Nuove reclute per la Asd Anguillara calcio femminile

Ci sono state tante novità per le ragazze del calcio femminile che ormai si destreggiano negli allenamenti con decisione, energia e disinvoltura, ad esempio le ragazze hanno dovuto affrontare l’entrata del nuovo mister Monir Zouhair che veniva precedentemente da un’esperienza tutta al maschile e al quale L’agone ha chiesto come si sia trovato a gestire questo grande cambiamento.

Mister Monir ci racconta di allenare ormai da un po’ e di aver quindi visto giocare sia i primi calci che gli esordienti, ambiva da tempo al femminile poiché una cosa inusuale nella scuola calcio anche se rivendica la fruibilità di un gioco come il calcio sia al maschile che al femminile ma riconosce che ancora per la scelta del calcio come sport al femminile c’è ancora molto da lavorare perché probabilmente ancora si pensa come gioco per maschi essendoci molto contatto.

Le ragazze sono in forma ci dice il mister e tecnicamente si impegnano molto, si è visto nell’ultima partita giocata con la Lazio e con il Fiumicino, infatti da un punto di vista tecnico maschi e femmine hanno lo stesso livello ma per quanto riguarda la sfera emotiva per trattare efficacemente anche con le ragazze c’è bisogno di un approccio più empatico, di un’attenzione da un punto di vista emotivo molto maggiore.

Il suo sogno è di vedere giocare un giorno una squadra femminile con gioco a undici perché sarebbe anche l’unica ad Anguillara. Ma nella scuola calcio femminile non sono solo queste le novità infatti ad inizio stagione ci sono stati gli open day che hanno portato al campo nuove reclute delle età più svariate , due di loro sono potute entrare a far parte delle under 12 ma purtroppo non si è riuscito a formare un gruppo completo per formare una squadra di under 10 che se riusciranno invece a raggiungere un buon numero di giocatrici quest’anno potranno giocare al torneo non competitivo “ magico pulcini” mentre per ora giocheranno con e contro i ragazzi assieme a Mister De felice responsabile organizzativo del calcio femminile.

Molti saranno gli impegni invece per le under 12 che si proveranno in competizioni contro i ragazzi e parteciperanno ad un torneo nazionale. C’è da augurarsi che questo sport continui a diffondersi tra le ragazze che spesso arrivano al campo desiderose di imparare e che sia sempre più seguito al fine di creare più squadre e dare la possibilità alle ragazze di provarsi in diverse competizioni.

Ilaria Morodei