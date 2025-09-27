E’ deceduto Ettore Muffo, luminosa figura di riferimento per l’Associazione nazionale partigiani di Italia- ANPI, la società civile e il mondo del lavoro

Si riceve e si pubblica

Il Comitato provinciale Anpi di Viterbo, unitamente a tutte le strutture territoriali dell’Associazione, partecipa al profondo dolore per la perdita di Ettore Muffo, avvenuta venerdì 26 settembre 2025.

Ricordiamo il nostro carissimo amico Ettore come un uomo buono, autentico democratico, sempre impegnato in difesa dei diritti di tutte le persone e i popoli, per la pace, la democrazia e i valori della Costituzione e dell’Antifascismo.

Ettore è stato tra i fondatori, e poi presidente infaticabile della sezione Anpi “Carla Capponi” di Civitacastellana.

Sempre molto attento ai rapporti con le giovani generazioni; un’attenzione coltivata anche attraverso le tante e partecipate iniziative nelle scuole, di grande spessore culturale ed educativo.

Una di queste lo vide protagonista insieme a Pietro Grasso, già magistrato impegnato nella lotta alla mafia e poi presidente del Senato.

Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così difficile e agli iscritti della sezione Anpi di Civita Castellana.

Mentre nel dolore gli rendiamo omaggio invitiamo tutti e tutte a partecipare alle sue esequie e lo indichiamo soprattutto ai più giovani quale esempio da seguire per una vita autenticamente piena e spesa generosamente in difesa dei più deboli e fragili per il bene comune.

I funerali si svolgeranno domenica 28 settembre alle ore 1130 presso la Chiesa di San Lorenzo a Civita Castellana via Attilio Bonanni n. 6.

Ciao Ettore, anche nella tua memoria continueremo la lotta per un mondo migliore!

