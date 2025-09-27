27 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

E’ deceduto Ettore Muffo, luminosa figura di riferimento per l’Associazione nazionale partigiani di Italia- ANPI, la società civile e il mondo del lavoro

0
103
Ettore Muffo

Si riceve e si pubblica

Il Comitato provinciale Anpi di Viterbo, unitamente a tutte le strutture territoriali dell’Associazione, partecipa al profondo dolore per la perdita di Ettore Muffo, avvenuta venerdì 26 settembre 2025.

Ricordiamo il nostro carissimo amico Ettore come un uomo buono, autentico democratico, sempre impegnato in difesa dei diritti di tutte le persone e i popoli, per la pace, la democrazia e i valori della Costituzione e dell’Antifascismo.

Ettore è stato tra i fondatori, e poi presidente infaticabile della sezione Anpi “Carla Capponi” di Civitacastellana.

Sempre molto attento ai rapporti con le giovani generazioni; un’attenzione coltivata anche  attraverso le tante e  partecipate iniziative nelle scuole, di grande spessore culturale ed educativo.

Una di queste lo vide protagonista insieme a Pietro Grasso, già magistrato impegnato nella lotta alla mafia e poi presidente del Senato.

Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così difficile e agli iscritti della sezione Anpi di Civita Castellana.

Mentre nel dolore gli rendiamo omaggio invitiamo tutti e tutte a partecipare alle sue esequie e lo indichiamo soprattutto ai più giovani quale esempio da seguire per una vita autenticamente piena e spesa generosamente in difesa dei più deboli e fragili per il bene comune.

I funerali si svolgeranno domenica 28 settembre alle ore 1130 presso la Chiesa di San Lorenzo a Civita Castellana via Attilio Bonanni n. 6.

Ciao Ettore, anche nella tua memoria continueremo la lotta per un mondo migliore!

Nota per la stampa a cura del Comitato provinciale dell’ANPI di Viterbo

            ANPI              Ettore Muffo

Articolo precedente
Nuove reclute per la Asd Anguillara calcio femminile
Articolo successivo
Viabilità. Conclusi i lavori di pavimentazione e messa in sicurezza sulla S.P. 50/a San Vittorino e sulla S.P. 29/A Tende. In corso i lavori sulla S.P. 91/a Gorga. Chioccia: “continua l’impegno di Città metropolitana e del Sindaco Gualtieri nel migliorare la viabilità del territorio metropolitano”

Ultimi articoli

Ambiente

AZIONE ROMA: PIÙ SICUREZZA E DECORO NEI PARCHI E NEI QUARTIERI. SIT-IN AL PARCO DEL PINETO

Territorio

Viabilità. Conclusi i lavori di pavimentazione e messa in sicurezza sulla S.P. 50/a San Vittorino e sulla S.P. 29/A Tende. In corso i lavori...

Territorio

Nuove reclute per la Asd Anguillara calcio femminile

Eventi

ALLA SCOPERTA DEI SAPORI DEL LAGO DI BRACCIANO

Politica

È INIZIATO IL PRESIDIO PERMANENTE – PIAZZA DEI CINQUECENTO DIVENTA PIAZZA GAZA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it