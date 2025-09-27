27 Settembre, 2025
Viabilità. Conclusi i lavori di pavimentazione e messa in sicurezza sulla S.P. 50/a San Vittorino e sulla S.P. 29/A Tende. In corso i lavori sulla S.P. 91/a Gorga. Chioccia: “continua l’impegno di Città metropolitana e del Sindaco Gualtieri nel migliorare la viabilità del territorio metropolitano”

Si riceve e si pubblica

Si sono conclusi i lavori di pavimentazione sulla S.P. 50/a nel tratto compreso dal km 0+850 al km 0+950 interessato dal crollo del costone lato monte. I lavori si sono svolti in orario notturno per limitare i disagi alla cittadinanza. Conclusi anche i lavori di pavimentazione sulla S.P. 29/A Tende che interessa i comuni di Gallicano nel Lazio, Palestrina e Castel San Pietro Romano, mentre sono in corso quelli sulla S.P. 91/a Gorga che attraversa i comuni di Gorga e Montelanico.
“Continua l’impegno della Città metropolitana di Roma Capitale e del Sindaco Roberto Gualtieri nel migliorare la viabilità del territorio metropolitano. Sulla San Vittorino, con i lavori di pavimentazione andiamo a concludere la messa in sicurezza della strada provinciale che ha interessato i lavori dopo il crollo del costone lato monte, mediante la posa della rete paramassi e la realizzazione di terre armate.
Un progetto complesso e coordinato con la Soprintendenza, in quanto il costone crollato è sottoposto a vincoli e che ha comportato studi specifici e approfonditi. Non si ferma inoltre il nostro impegno sulle principali arterie del territorio metropolitano: con i lavori conclusi sulla S.P. 50/a e quelli in corso sulla S.P. 29/a Città metropolitana raggiunge un altro obiettivo, intervenendo su strade fondamentali per i cittadini della zona. Grazie agli uffici tecnici per l’impegno, l’attenzione e la collaborazione dimostrata.”
Così Manuela Chioccia, Consigliera delegata di CMRC alla viabilità, mobilità e infrastrutture.
