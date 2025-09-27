AZIONE ROMA: PIÙ SICUREZZA E DECORO NEI PARCHI E NEI QUARTIERI. SIT-IN AL PARCO DEL PINETO

Si riceve e si pubblica

“Vogliamo riportare al centro delle scelte amministrative il tema della sicurezza e del decoro nei parchi e nei quartieri di Roma, non ci possono essere zone franche. Bisogna avere uno sguardo riformista, senza populismi dannosi. Con questo spirito siamo stati oggi al Parco del Pineto, con il sit-in civico di Azione Roma, insieme a decine di cittadini e volontari, con un’iniziativa di pulizia del parco e un flash mob davanti alla Casa del Parco, la biblioteca comunale chiusa ormai da tempo, un presidio culturale e sociale che deve riaprire.

L’iniziativa si inserisce nella campagna ‘Roma Parchi Sicuri’, con la mozione di Azione approvata all’unanimità in Campidoglio sulla sicurezza dei parchi e delle aree ludiche, con cui chiediamo più illuminazione, decoro e presidi costanti della Polizia Municipale per garantire maggiore sicurezza. Purtroppo i fatti di cronaca testimoniano quanto questo sia urgente.

Accogliamo con favore il progetto ‘100 Parchi per Roma’ del Sindaco Gualtieri, ma servono interventi immediati. Roma ha già a disposizione 500mila euro per impianti di videosorveglianza, ottenuti da un emendamento di Azione in Consiglio regionale, ora bisogna usare queste risorse in progetti per garantire più sicurezza nei parchi e nei quartieri della nostra città”.

Lo hanno dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, i consiglieri capitolini di Azione Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, e la consigliera del XIII Municipio di Azione, Claudia Finelli.