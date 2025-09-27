BRACCIANO: INAUGURATA LA SEDE DEL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Oggi 27 Settembre 2025, è stata inaugurata la sede del Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri Lago di Bracciano odv, già sede del capostazione di Vigna di Valle, concessa grazie alla convenzione RFI Ferrovie dello Stato in comodato d’uso gratuiti.

Il nucleo nato nell’ottobre 2021, oggi conta circa 40 volontari, ha due pick-up di cui uno con modulo antincendio, un camion con 9 posti e cassone per trasporti logistici, un gommone, due idrovore da 1660 e 2700 litri al minuto, un’autovettura fiat punto e attrezzature varie.

Nel periodo in esame, il nucleo ha effettuato circa 98 interventi per incendio boschivo su richiesta della Sala Operativa Regionale, effettuato assistenza alla popolazione durante manifestazioni e gradi eventi, impegnati per il Giubileo dei giovani, per la veglia e le esequie del Santo Padre Francesco, elezione e incoronamento del nuovo Papa Leone XIV.

In convenzione con i Comuni di Bracciano e Trevignano è stato effettuato il servizio di Lago Sicuro su indicazione della Prefettura di Roma, nonchè per il Comune di Bracciano anche un servizio presso il Palazzo Comunale volto a informare gli utenti.

Oggi all’inaugurazione erano presenti:

Il Dott. Massino La Pietra, Direttore Emergenza Regionale Protezione Civile e NUE 112;

Il Dott. Paolo Petricca Dirigente Regionale Protezione civile, Dott. Nazzareno NERI , consigliere Regione Lazio e Presidente della Commissione Protezione Civile;

Il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e il Presidente del Consiglio Comunale Giulia SALA, Il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli, Il Sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, Il Sindaco Manziana Alessio Telloni;

In Rappresentanza del Sindaco di Trevignano Romano il Comandante della Polizia Locale Comm. Marco DI CARLO;

Arch. Massimo SABATINI direttore del Parco Naturale di Bracciano e Martignano;

Generale di corpo d’Armata Carabinieri in riserva Claudio Vincelli Vice Presidente Dell’associazione Nazionale Carabinieri; Dott. Salvatore Bilardo responsabile del servizio coordinamento Nazionale Volontariato ANC (SE.CO.V.) Dott. Valter Vicari v. responsabile del servizio di coordinamento nazionale Volontariato ANC (SE.CO.V.);

Cav. Enrico Lorenzetti coordinatore regionale anc (SE.CO.V. Lazio) e Presidente del Comitato Tecnico Consultivo della Protezione Civile Regione Lazio;

Per l’Arma dei Carabinieri era presente il Ten.Colonnello Raffaele Romano Comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia;

Il Capitano Simone Notaro Comandante della Compagnia Carabinieri di Bracciano;

Il Luogotenente Fabio Torosantucci Comandante della Stazione Carabinieri di Bracciano;

Il Luogotenente LINARI Fabio Comandante della Stazione Carabinieri di Vigna di Valle aeroporto, unitamente al Ten. Colonnello Iandiiorio Daniele Capo Uffici Comando in rappresentanza dell’aeroporto Vigna di Valle, Polizia locale di Bracciano e Manziana, per la sezione di Bracciano era presente il Direttivo e il Generale Marco Uggeri. Inoltre erano presenti vari commercianti e imprenditori del territorio.

Cerimonia particolarmente sentita sia dai partecipanti che dalle parole pronunciate dai Relatori, i quali, responsabili del ruolo, hanno fatto sentire quanto il valore, l’etica, la morale e la disponibilità, deve essere sempre presente in tutti noi.

Il Parroco di Vigna di Valle Don Enzo Prato, ha presenziato l’iniziativa e ha proceduto alla benedizione a tutti i presenti e alla sede della Protezione Civile con il taglio del nastro.

A conclusione della mattinata, si è passati ad un piccolo brindisi e allo scambio di saluti.

Un grazie alle Autorità, al Presidente Giovanni Ciraolo e a tutti i suoi Collaboratori, per l’invito alla nostra Associazione l’agone nuovo, la quale rinnova a tutti Buon lavoro.

Per l’agone nuovo: Presidente Giovanni Furgiuele