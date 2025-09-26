La classe 2C dell’IC di Bracciano in visita all’ENEA

Nell’ambito delle attività di orientamento e di educazione alle discipline STEM (Scienza,

Tecnologia, Ingegneria e Matematica), gli alunni della classe 2C dell’Istituto Comprensivo di

Bracciano in occasione della notte Europea dei ricercatori hanno avuto l’opportunità di visitare i laboratori di ricerca dell’ENEA.

Durante la giornata, gli studenti hanno esplorato alcuni tra i settori più innovativi della ricerca scientifica e tecnologica.

La visita si è aperta con la scoperta del reattore nucleare TRIGA RC-1 , un impianto di grande valore scientifico che rappresenta un punto di riferimento per lo studio e l’addestramento in ambito nucleare. Successivamente, i ragazzi hanno visitato il laboratorio di stampanti 3D per metalli dotato della tecnologia Ge Arcam A2C , basata sul processo EBM (Electron Beam Melting) , grazie alla quale è possibile produrre componenti metallici complessi attraverso la fusione a fascio di elettroni.

La visita è poi proseguita nel laboratorio dedicato al Bioplotter 3D modulare , uno strumento

d’avanguardia per la biostampa di materiali e strutture utili in ambito medico e biotecnologico. Infine, gli studenti hanno potuto osservare da vicino le attività del laboratorio dedicato al processo di estrusione , fondamentale per la plastificazione, miscelazione e dispersione di polimeri e cariche all’interno delle materie plastiche.

Ad accompagnare i ragazzi sono state le docenti prof.sse Natascia Bisogni, Daniela

Caracappa e Lucilla Nuzzolo , insieme all’ OEPAC Valentina Paris , che hanno supportato gli

alunni lungo il percorso. Preparati in precedenza con attività introduttive, gli studenti hanno dimostrato un grande interesse e partecipazione attiva alle spiegazioni fornite dagli esperti ENEA, ponendo domande e interagendo con curiosità.

Esperienze come questa rivestono un’importanza fondamentale nel percorso formativo degli

alunni: avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica e tecnologica significa stimolare competenze, curiosità e consapevolezza rispetto alle sfide future. La possibilità di osservare da vicino strumenti e processi innovativi rappresenta un’occasione concreta per comprendere l’impatto delle STEM nella vita quotidiana e nelle professioni di domani.

La giornata si è conclusa con entusiasmo e gratitudine, lasciando nei ragazzi la consapevolezza che la scienza e la tecnologia non sono soltanto oggetti di studio scolastico, ma strumenti di crescita, innovazione e futuro.