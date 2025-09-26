26 Settembre, 2025
XX edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, compleanno con la Ministra Bernini e il video messaggio di Alberto Angela

settimana della scienza programma 25 settembre

Dai poteri della scienza capaci di superare quelli di Harry Potter ai delitti cosmici degni de La Signora in Giallo fino ai creativi incontri tra l’arte e l’Intelligenza Artificiale: sono solo alcuni dei tanti eventi della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – LEAF 2025 organizzata da Frascati Scienza e che quest’anno festeggia la sua ventesima edizione. Un compleanno speciale che vedrà anche la partecipazione della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che alle 16:30 dalla piazza di Frascati aprirà una Notte speciale con centinaia di eventi in tutt’Italia.

“E’ un onore contare sulla presenza della ministra Bernini che sottolinea il grande impatto che ha avuto questo evento che nel tempo ha saputo avvicinare migliaia di ragazze e ragazzi alle meraviglie della scienza e aiutarli a intraprendere una carriera scientifica”, ha detto il presidente di Frascati Scienza, Matteo Martini.

A festeggiare questi 20 anni saranno virtualmente anche il Sergio Mattarella che ha inviato a Frascati Scienza la medaglia del Presidente della Repubblica per la XX Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un riconoscimento unico e creato ad hoc per questa importante ricorrenza. Anche il noto divulgatore Alberto Angela che sarà presente in video sottolineando che quello della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici “è un lavoro fondamentale che arricchisce e soprattutto unisce, non è divisivo, è inclusivo”.

Qui il link al programma completo degli eventi

https://www.frascatiscienza.it/fsapp/visualizza-eventi-tutti/26

Gli eventi della Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2025

Tra la vastissima offerta di eventi, laboratori per tutte le età, show e incontri a Frascati. Alle Scuderie Aldobrandini, scopriremo un’inedita collaborazione interdisciplinare tra il mondo dell‘Arte e quello della Scienza col progetto espositivo “LIGHT IN THE DARK”: Supernove, Multiversi e Materia ed Energia Oscura vi aspettano!

Con l’Associazione Le Muse di Archimede ci immergeremo nello spettacolo teatrale “I Fulmini di Zeus” che metterà in connessione e a confronto il pensiero della mitologia greca con quello della scienza, mentre la scrittrice e astrofisica Licia Troisi di trasformerà per l’occasione ne “l’astronoma in giallo”: Il mondo dell’astrofisica è pericoloso come Cabot Cove, la cittadina in cui imperversa la Jessica Fletcher de La Signora in Giallo? Secondo Licia Troisi sì, che sull’argomento ha scritto due gialli, ambientati proprio nell’universo – è il caso di dirlo – della ricerca.

Per il gran finale di questa settimana di appuntamenti, sabato 27, in Piazza San Pietro, a chiusura della Settimana della Scienza, ci faremo coinvolgere dal magico mondo di Hogwarts con “La scienza di Harry Potter” di Luca Perri. L’astrofisico e divulgatore scientifico, ci accompagnerà in un viaggio scientifico alla ricerca di imitazioni, perfezionamenti e persino vittorie sulla magia, per scoprire come due mondi all’apparenza tanto distanti finiscono con l’influenzarsi a vicenda ben più spesso di quanto pensiamo.

