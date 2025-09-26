26 Settembre, 2025


AZIONE: SABATO 27 SETTEMBRE PULIAMO IL PARCO DEL PINETO E CHIEDIAMO LA RIAPERTURA DELLA CASA DEL PARCO

Si riceve e si pubblica

Sabato 27 settembre, alle ore 10:30, Azione Roma ha organizzato una grande azione civica al Parco del Pineto (via della Pineta Sacchetti 78, lato biblioteca) per chiedere più sicurezza, decoro e cultura nei parchi della Capitale. Durante l’iniziativa i volontari di Azione ripuliranno il Parco e si terrà un flash mob davanti alla Casa del Parco, la biblioteca comunale all’interno dell’area verde che da tempo resta chiusa. L’evento rientra nella campagna “Roma Parchi Sicuri”, lanciata da Azione per riportare al centro dell’agenda cittadina la condizione dei parchi e delle aree ludiche di Roma: spazi che necessitano di maggiore sicurezza, cura, illuminazione e decoro. Il Parco del Pineto è stato scelto come luogo simbolo dell’abbandono e del degrado, ma anche come punto di ripartenza per chiedere attenzione e soluzioni concrete.

Saranno presenti Alessio D’Amato, consigliere regionale e segretario romano di Azione, i consiglieri capitolini Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, Claudia Finelli, consigliera del XIII Municipio e Valentina Soviero responsabile Cultura Azione Roma.

