One Health, evento promosso dalla ASL RM 4 a Civitavecchia

Si riceve e si pubblica Lunedi 29 settembre 2025 alle ore 10.30 presso la sede Asl di via Terme di Traiano 39/A Civitavecchia, ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “One Health”, promosso dalla ASL Roma 4 . L’iniziativa “One Health”, che si svolgerà nelle giornate del 3 e 4 ottobre presso il Castello di Santa Severa, rappresenta un momento di riflessione e confronto tra istituzioni, esperti, scuole e cittadini, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sostenibilità e della prevenzione attraverso azioni concrete, a partire dalla gestione responsabile dei rifiuti plastici.

