24 Settembre, 2025
Incontro per la piscina maratona NC, Coser e Centumcellae di Civitavecchia

Si riceve e si pubblica

La piscina comunale di via Maratona è l’unico impianto di proprietà comunale, utile per l’attività natatoria di base ma non idoneo alla pallanuoto agonistica. Ad oggi non ci risultano spazi pomeridiani assegnati a nessuna delle società di pallanuoto cittadine presso l’impianto. L’unica fascia utilizzata ci risulta essere quella serale, dalle 20:00 in poi, in cui la NC senior svolge allenamenti di nuoto. Per questo abbiamo chiesto al gestore di valutare con attenzione ogni possibile margine residuo anche nel pomeriggio, pur sapendo che la disponibilità è molto limitata.
Parallelamente, l’Amministrazione ha promosso un incontro con NC, Coser e Centumcellae, cercando di agevolare un confronto anche sull’impianto privato Sports Garden. In quella sede il gestore ha proposto una forma di collaborazione che però non è stata condivisa dalla NC per motivazioni legate al senso di appartenenza, che comprendiamo e rispettiamo.
Il Comune non può e non deve entrare in queste dinamiche interne alle società: il nostro ruolo è facilitare il dialogo e sollecitare ogni sforzo possibile, con un unico obiettivo chiaro — che i ragazzi possano continuare, anche se con difficoltà, a praticare la loro attività sportiva.
