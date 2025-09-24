In avvio la quinta edizione consecutiva del Corso di formazione micologica a Canale Monterano

Si riceve e si pubblica
L’inizio dell’autunno ha sempre un sapore, i funghi.
Un organismo che cresce silenzioso nel sottobosco umido e in connessione con le piante,
ma che poco conosciamo nel suo habitat naturale.
L’associazione Vivere Canale Monterano APS, con il patrocinio del Comune di Canale
Monterano e della Riserva Naturale Regionale Monterano, organizza per il quinto anno
consecutivo il corso di formazione micologica, divenuto ormai un punto di riferimento per il
territorio e non solo, che ha visto negli anni una crescente adesione di partecipanti
provenienti da ogni angolo del Lazio.
Il corso è obbligatorio per il rilascio dell’attestato di partecipazione valido per la raccolta dei
funghi epigei nella Regione Lazio, ma è anche consigliato per chi è in possesso del
tesserino per rinfrescare la teoria e conoscere altre specie di funghi epigei del nostro
territorio.
“Siamo giunti alla quinta edizione del corso di formazione micologica divenuto negli anni
un evento fisso di riferimento della nostra associazione, che permette ai partecipanti di far
apprezzare sotto una prospettiva diversa il nostro magnifico territorio. La divulgazione
delle particolarità di Canale Monterano rientra tra gli obiettivi fondanti della nostra
associazione sin dalla sua costituzione nell’anno 2018” queste le parole del presidente di
Vivere Canale Monterano APS Erica Belotti.
Il corso è articolato in tre lezioni online con una giornata in campo guidati da un
Micologo/Dottore Forestale, con esperienza ultradecennale nella formazione di corsi di
micologia, studieremo nella teoria i funghi e li vedremo da vicino nel loro habitat naturale
grazie all’uscita in campo all’interno dei percorsi ufficiali della Riserva Naturale Regionale
Monterano.
Per chi è già in possesso del tesserino valido per la raccolta funghi, ma interessato a
trascorrere una giornata in campo in compagnia di un esperto per rinfrescare le specie
fungine e conoscerne di nuove, Vivere Canale Monterano organizza per il 5 ottobre una
Giornata di riconoscimento, con una Facile passeggiata adatta a tutti, ai curiosi, ai
raccoglitori, a chi possiede già l’attestato per la raccolta funghi nella regione Lazio.
Per garantire la massima qualità dell’apprendimento i posti alle attività sono limitati, è
possibile iscriversi chiamando al numero 3332043886 o scrivendo una mail a
viverecanalemonterano@gmail.com, iscrizioni aperte fino al 1 ottobre.
I funghi rappresentano un tesoro del nostro territorio da conoscere e identificare per
apprezzare la ricchezza dei tesori naturali che si trovano nel territorio della Tuscia romana