Anguillara sceglie il futuro: insieme per migliorare la raccolta differenziata

Si riceve e si pubblica

Laboratori nelle scuole, incontri pubblici, analisi merceologiche e momenti di confronto con i cittadini per una campagna che punta sulla qualità e sulla partecipazione

Anguillara Sabazia, 24 settembre 2025 – Una comunità che si mette in gioco per il futuro del proprio territorio: è questo lo spirito che ha animato l’evento di presentazione della nuova campagna di comunicazione “Continuiamo a Migliorarci”, che si è svolto ad Anguillara presso la sala consiliare.

Promossa dal Comune di Anguillara Sabazia e da Cosp Tecno Service, in collaborazione con ERICA soc. coop, realtà leader a livello nazionale nella comunicazione ambientale, la campagna nasce con un obiettivo chiaro: migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, con particolare attenzione alle frazioni riciclabili.

Il percorso coinvolgerà la città fino alla prossima primavera, con tante iniziative che parlano a pubblici diversi e un programma che prevede un ampio ventaglio di attività rivolte a cittadini, scuole e operatori del settore:

50 incontri didattici per un totale di 100 ore, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo San Francesco, con laboratori innovativi ed escape room educative dedicate al tema dell’ecocentro e della raccolta differenziata.

per un totale di 100 ore, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo San Francesco, con laboratori innovativi ed educative dedicate al tema dell’ecocentro e della raccolta differenziata. 2 Incontri di concertazione con stakeholder e operatori per rafforzare il dialogo e condividere strategie operative. In particolare, 1 incontro di concertazione coinvolgerà gli stakeholder territoriali e 1 sarà dedicato alle utenze non domestiche (UND) quindi le utenze commerciali soprattutto.

con stakeholder e operatori per rafforzare il dialogo e condividere strategie operative. In particolare, 1 incontro di concertazione coinvolgerà gli stakeholder territoriali e 1 sarà dedicato alle utenze non domestiche (UND) quindi le utenze commerciali soprattutto. 3 Analisi merceologiche pubbliche al mercato settimanale, con focus sulla frazione organica e momenti di sensibilizzazione dal vivo.

al mercato settimanale, con focus sulla frazione organica e momenti di sensibilizzazione dal vivo. 4 Punti e incontri informativi sul territorio e presso il centro di raccolta, con distribuzione di materiali e possibilità di confronto diretto con gli esperti.

sul territorio e presso il centro di raccolta, con distribuzione di materiali e possibilità di confronto diretto con gli esperti. 2 Sessioni formative per gli addetti alla raccolta , per rafforzare competenze e qualità del servizio.

, per rafforzare competenze e qualità del servizio. n. 4 Giornate di controllo sul compostaggio domestico e n.12 giornate di controllo dell’organico sul territorio per monitorare l’andamento della raccolta della frazione organica

per monitorare l’andamento della raccolta della frazione organica Una customer satisfaction per ascoltare i cittadini e raccogliere suggerimenti utili a migliorare i servizi.

La campagna sarà accompagnata da manifesti, locandine e pieghevoli informativi distribuiti a tutta la comunità, con l’obiettivo di favorire una partecipazione attiva e consapevole.

A rafforzare ulteriormente il percorso della campagna sono previste azioni mirate di comunicazione e coinvolgimento:

Ufficio stampa e social media : organizzazione di una conferenza stampa di lancio e una di restituzione dei risultati del monitoraggio e della customer satisfaction; redazione periodica di comunicati stampa.

: organizzazione di una conferenza stampa di lancio e una di restituzione dei risultati del monitoraggio e della customer satisfaction; redazione periodica di comunicati stampa. Affissione: realizzazione di manifesti e locandine in due tipologie – una dedicata al tema della campagna annuale e una ai risultati e al monitoraggio – con una tiratura di 200 copie per ciascun formato, a cui si aggiungono 1.200 locandine dedicate agli incontri pubblici.

“Investire sulla qualità della raccolta differenziata significa investire sul futuro della nostra città” – è stato sottolineato durante la presentazione – “e questa campagna vuole coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti, perché solo insieme possiamo fare la differenza”.

Anguillara sceglie così la strada della partecipazione e della responsabilità condivisa, trasformando la raccolta differenziata da semplice gesto quotidiano a segno concreto di attenzione verso l’ambiente e le generazioni future