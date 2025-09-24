“ASTRAL: AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO”

Si riceve e si pubblica

Roma, 24 settembre 2025 – “Porgo, a noi mio e del Gruppo della Lista Civica Rocca Presidente in consiglio regionale del Lazio, i più sinceri auguri di buon lavoro a Giuseppe Simeone per il suo nuovo incarico come Amministratore Unico di Astral, l’azienda pubblica che si occupa di infrastrutture stradali nel Lazio. Sono certo che la sua esperienza, competenza e dedizione rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per l’azienda e contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi.

Confidiamo che sotto la sua guida Astral possa affrontare con successo le sfide future, migliorando i servizi offerti e promuovendo interventi efficaci a favore dell’intera comunità.”

E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca del Consiglio regionale del Lazio.