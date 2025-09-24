24 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “CON ROMA UNISCE 2025 E MUSEI DIFFUSI VISITE GUIDATE FINO A NOVEMBRE”

0
108
Musei diffusi

Si riceve e si pubblica

“Per Roma Unisce 2025, il programma proposto dall’Ufficio di Scopo Giubileo delle Persone e della Partecipazione, e nell’ambito delle progettualità dei Musei Diffusi e di Sport Inclusivo con Zetema Progetto Cultura, da domenica 28 settembre a sabato 22 novembre, saranno nove gli appuntamenti gratuiti organizzati dall’Associazione Mirabilia Urbis con il Municipio XV alla scoperta del nostro esteso territorio.

Ogni fine settimana, a partire dal prossimo weekend e per tutto ottobre e novembre, i visitatori potranno conoscere i tanti luoghi di interesse culturale e ambientale che arricchiscono il nostro patrimonio storico e naturalistico.

Con visite guidate a Malborghetto, Ponte Milvio, il Santuario di Portonaccio e Piazza D’armi, le Tombe dei Leoni Ruggenti, il Foro Italico e l’Area Archeologica di Via Cassia km 11,700 i cittadini saranno accompagnati da guide turistiche esperte su nove itinerari distribuiti su tutto il territorio, dalle zone più centrali alle periferie.

Un ringraziamento ad Andrea Catarci che questa mattina in Campidoglio ha presentato il calendario delle attività di #ROMAUNISCE2025 che si svolgeranno tra settembre e dicembre in tutti i Municipi di Roma e alla Presidente della Commissione Cultura municipale, Laura Gigli,  che con noi ha seguito da vicino l’intera programmazione degli eventi. Per info e prenotazioni info@mirabiliaurbis.it

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

Articolo precedente
“ASTRAL: AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO”
Articolo successivo
Sperlonga pronta ad accogliere l’ANCI Lazio Training Camp 2025: al via da domani la tre giorni di formazione e innovazione per il futuro dei territori

Ultimi articoli

Territorio

Anguillara alza l’asticella della raccolta differenziata: presentato il nuovo piano per ridurre il secco residuo

Internazionale

GAZA: MAROTTA (SCE), LA REGIONE LAZIO IN SOLIDARIETÀ CON LA FLOTILLA. ORA STATO DI MOBILITAZIONE PERMANENTE

Eventi

Sperlonga pronta ad accogliere l’ANCI Lazio Training Camp 2025: al via da domani la tre giorni di formazione e innovazione per il futuro dei...

Società

“ASTRAL: AUGURI DI BUON LAVORO AL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO”

Società

Anguillara sceglie il futuro: insieme per migliorare la raccolta differenziata

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it