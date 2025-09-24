MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “CON ROMA UNISCE 2025 E MUSEI DIFFUSI VISITE GUIDATE FINO A NOVEMBRE”

Si riceve e si pubblica

“Per Roma Unisce 2025, il programma proposto dall’Ufficio di Scopo Giubileo delle Persone e della Partecipazione, e nell’ambito delle progettualità dei Musei Diffusi e di Sport Inclusivo con Zetema Progetto Cultura, da domenica 28 settembre a sabato 22 novembre, saranno nove gli appuntamenti gratuiti organizzati dall’Associazione Mirabilia Urbis con il Municipio XV alla scoperta del nostro esteso territorio.

Ogni fine settimana, a partire dal prossimo weekend e per tutto ottobre e novembre, i visitatori potranno conoscere i tanti luoghi di interesse culturale e ambientale che arricchiscono il nostro patrimonio storico e naturalistico.

Con visite guidate a Malborghetto, Ponte Milvio, il Santuario di Portonaccio e Piazza D’armi, le Tombe dei Leoni Ruggenti, il Foro Italico e l’Area Archeologica di Via Cassia km 11,700 i cittadini saranno accompagnati da guide turistiche esperte su nove itinerari distribuiti su tutto il territorio, dalle zone più centrali alle periferie.

Un ringraziamento ad Andrea Catarci che questa mattina in Campidoglio ha presentato il calendario delle attività di #ROMAUNISCE2025 che si svolgeranno tra settembre e dicembre in tutti i Municipi di Roma e alla Presidente della Commissione Cultura municipale, Laura Gigli, che con noi ha seguito da vicino l’intera programmazione degli eventi. Per info e prenotazioni info@mirabiliaurbis.it”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.