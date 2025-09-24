Domenica il derby Cerveteri – Ladispoli, Parroccini: “Sia una partita leale all’insegna dei sani valori dello sport”

Si riceve e si pubblica

Fischio d’inizio al Campo Galli fissato per le ore 11:00 di domenica 28 settembre. L’Assessore allo Sport Parroccini invita la cittadinanza a gremire le tribune

I calendari hanno riservato subito un match che mancava da due anni in città: domenica 28 settembre, al Campo Enrico Galli andrà in scena il derby tra Città di Cerveteri e Ladispoli, valido per la seconda giornata del Campionato di Promozione. Una partita attesa, che porta con sé anche il desiderio di rivincita per gli etruschi dopo il drammatico play-out di due anni fa che portò alla retrocessione dei verdazzurri. A dare la carica alla squadra e ad invitare la cittadinanza a sostenere gli etruschi, è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri, che dichiara:

“Una partita delicata, importante, alla quale il Cerveteri giunge dopo la sconfitta dell’esordio contro il Tolfa ma dove forse avrebbe meritato almeno il pareggio. Un derby, in ogni categoria, è pur sempre un derby, ma l’auspicio è quello di vivere una domenica dove a parlare sia solamente il campo e il bel calcio. Sia Cerveteri che Ladispoli sono due grandi città che meritano categorie importanti, anche maggiori rispetto alla Promozione e in entrambe c’è voglia di far bene. Invito i nostri concittadini a gremire le tribune domenica mattina e tifare per i nostri ragazzi: Mister Ferretti e la squadra hanno bisogno delle voci e dell’entusiasmo di tutti”.

“Allo stesso tempo – prosegue Parroccini – ci tengo a fare un caloroso augurio alla Famiglia Lupi per questa nuova stagione sportiva alla guida del Città di Cerveteri: hanno fatto molti investimenti in questi anni, sia in termini strutturali che di organico e la loro tenacia e il loro impegno spero che quest’anno venga ripagato anche con i risultati sul campo. A tutti, auguro un buon derby, una bella partita all’insegna del rispetto, della correttezza e della lealtà sportiva. Chiaramente il mio augurio è che a prevalere sia la mia città, Cerveteri, ma indipendentemente dal risultato, la speranza è che si possa commentare una grande partita ed un grande spettacolo proveniente dagli spalti, dove sono certo i tifosi saranno tantissimi”.