Corso Pianoforte in Biblioteca – POSTI LIMITATI

Si riceve e si pubblica
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia è lieta di invitarvi a partecipare al corso di pianoforte:
“𝙋𝙄𝘼𝙉𝙊𝙁𝙊𝙍𝙏𝙀, 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼 𝙀 𝙎𝙐𝙊𝙉𝙊 𝙉𝙀𝙇 𝙋𝘼𝙉𝙊𝙍𝘼𝙈𝘼 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾𝘼𝙇𝙀”
Un ciclo di 5 incontri gratuiti con il 𝑴𝙖𝒆𝙨𝒕𝙧𝒐 𝑴𝙖𝒓𝙘𝒐 𝑹𝙚𝒄𝙘𝒉𝙞𝒂, rivolti a ragazze e ragazzi dai 7 ai 12 anni, per apprendere le basi del pianoforte e della disciplina musicale.
Gli incontri si terranno tutti i martedì dalle ore 17.00 alle 18:30 presso la Biblioteca comunale “Angela Zucconi”.
Calendario
7 ottobre 2025 – ore 17.00
14 ottobre 2025 – ore 17.00
21 ottobre 2025 – ore 17.00
28 ottobre 2025 – ore 17.00
4 novembre 2025 – ore 17.00
Posti limitati – Iniziativa gratuita.
Prenotazione via email: prenotazioni.biblioteca.ang@gmail.com
Tutte le informazioni le trovate sulla locandina in allegato.
Non mancate!
