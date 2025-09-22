Si riceve e si pubblica la comunicazione dal Sindaco di Bracciano

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e per festeggiare insieme la nascita della Comunità di eredità del Lago di Bracciano “Civitas Lacus”, alla quale hanno aderito i Comuni di Anguillara, Bracciano e Trevignano, si invita a presenziare alla ‘passeggiata patrimoniale’ a bordo della motonave Sabatia II: una navigazione speciale alla (ri)scoperta della nostra memoria condivisa.

Sabato 27 settembre 2025, appuntamento ore 16:45 presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano (ex Idroscalo degli Inglesi), Lungolago Argenti, Bracciano.

Sarà un’occasione unica per celebrare il nostro patrimonio, vivere il lago da una prospettiva diversa e rafforzare la comunità che lo custodisce.

Il Sindaco

Marco Crocicchi