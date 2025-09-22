Nasce l’Accademia Parrocchiale di Pittura “Don Piccolo” – Un nuovo spazio creativo per i bambini

Si riceve e si pubblica

A Manziana prende vita un bellissimo progetto dedicato ai più piccoli: l’Accademia Parrocchiale di Pittura “Don Piccolo”, promossa da Don Donelio, parroco della Parrocchia San Giovanni Battista.

Si tratta di un corso di Disegno e Pittura per bambini, pensato per far emergere la creatività, il gusto del bello e la capacità espressiva dei più giovani, in un ambiente familiare, stimolante e sereno.

Il corso prende il nome di Don Pier Luigi Quatrini, affettuosamente ricordato come Don Piccolo, un sacerdote speciale, che durante il suo ministero è stato profondamente amato dai fedeli per la sua dedizione, umiltà e capacità di avvicinarsi alle persone con sincerità e compassione. Il suo impegno nell’educazione dei giovani e nella formazione spirituale ha lasciato un segno indelebile nella comunità manzianese.

Dopo la sua prematura scomparsa nel 2005, a soli 37 anni, è stata fondata l’Associazione “Don Piccolo” per mantenere viva la sua memoria e continuare le sue opere. Nel 2020, è stata avviata la causa di beatificazione e canonizzazione, riconoscendo il suo straordinario contributo alla vita spirituale della diocesi.

Attraverso l’uso di colori, pennelli e tecniche base di disegno, i bambini saranno guidati in un percorso artistico che li aiuterà a sviluppare fantasia, manualità e concentrazione, in un contesto educativo e ricco di valori.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre, mentre il corso inizierà lunedì 6 ottobre nei locali parrocchiali.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in parrocchia oppure contattare il numero 345 530 5134.

Nell’Accademia parrochiale “Don Piccolo” a Manziana, i più piccoli avranno un’opportunità nuova per crescere con l’arte.