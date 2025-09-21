21 Settembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Serie C Unica: Bracciano Basket cambia pelle.

Si riceve e si pubblica

Rivoluzione per il Bracciano Basket che causa addii forzati e scelte societarie, propone un roster nuovo e decisamente ringiovanito rispetto all’annata appena conclusa con un’età media della squadra di soli 22 anni e con 10 elementi su 12 cresciuti nel settore giovanile braccianese.

Alla guida tecnica, al suo quinto anno con la società lacustre, riconfermato coach Gigi Satolli, che sarà coadiuvato da Matteo Pasquali (ex capitano) ed Alessio Laterza. Tra le poche new entry del team di Bracciano si segnalano  Pietro Nizza e il riconfermato Alessandro Tiburzi mentre non è escluso un terzo innesto.

Società e staff tecnico sono consapevoli delle insidie che questo nuovo ciclo potrebbe presentare, visto l’impegno preso di affrontare il campionato di serie C con una squadra di giovani coinvolti ancora in un percorso di crescita tecnica e fisica, ma la certezza è che l’entusiasmo non manca e nemmeno la convinzione di poter comunque ben figurare.

Le parole del Presidente Luciano Cioce: “Siamo campioni regionali con le squadre U.17 e 19 e la stagione 2025-2026 sarà per il Bracciano Basket il logico completamento di un percorso coraggioso voluto anni fa e che, finalmente, ci consente di realizzare il nostro obiettivo ovvero presentare una squadra composta prevalentemente da “nostri” ragazzi.

Grazie ad un progetto pluriennale di crescita del settore giovanile  ora ci sono i presupposti per affrontare con la giusta maturità la seconda stagione in serie C unica. Sono orgoglioso del nostro staff, un ringraziamento a Gigi per aver accettato questo difficile percorso, dei giocatori e fiducioso di poter fare un buon campionato, certamente con umiltà e qualche inevitabile difficoltà, ma con la consueta passione e grinta.

Prima palla a due domenica 5\10 mentre esordio casalingo sabato 11\10 ore 18:30.

