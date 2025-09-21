Al via la XIII edizione 2025 del Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoro

Si riceve e si pubblica

A fine anno premiazione con lancio associazione e sito “Raccontare il lavoro”

Al via la tredicesima edizione del Premio Marco Rossi, cui nel corso dell’anno si affiancheranno una nuova associazione “Raccontare il lavoro” e un omonimo sito destinato tra l’altro a raccogliere i numerosissimi materiali che via via hanno partecipato al concorso nato nel 2010 per valorizzare chi, attraverso il mezzo radiofonico e il racconto audio, ha saputo raccontare con originalità il mondo del lavoro, spesso ignorato dai grandi media.

Quest’anno il premio si apre e coinvolge esplicitamente quanti sono impegnati nel formato podcast, diventato uno spazio privilegiato per storie inedite e voci alternative.

Il concorso è rivolto a servizi, reportage, documentari, inchieste radiofoniche e podcast capaci di esplorare il tema del lavoro in tutte le sue forme: precario, stabile, nero, migrante, giovanile, femminile, scomparso o reinventato. Il lavoro come dignità, fatica, identità. Una narrazione libera, tesa a dare voce a chi lavora, a chi non lavora, a chi resiste, a chi lotta per i diritti e l’uguaglianza.

Il Premio, aperto anche a lavori inediti, mette in palio questi riconoscimenti: a) Iscrizione ad ASSIPOD – Associazione Italiana Podcasting per il terzo e secondo classificato; b) Premio in denaro di 1.000 (mille) euro per la migliore opera sonora in assoluto.

La serata conclusiva e la premiazione dell’edizione 2025 si terranno a Roma giovedì 18 dicembre presso la Casa del Podcast (Via Lazzaro Spallanzani, 1 all’interno di Technotown a Villa Torlonia). Nell’occasione verranno presentati ufficialmente sia l’associazione che il portale “Raccontare il lavoro”, illustrandone nello specifico contenuti e finalità.

La giuria del Premio, presieduta da Marino Sinibaldi, è composta da Daniele Biacchessi, Carlo Ciavoni, Altero Frigerio, Silvia Garroni, Anna Maria Giordano, Andrea Giuseppini, Antonio Longo, Piero Pugliese, Emiliano Sbaraglia.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

PREMIO MARCO ROSSI – RACCONTARE IL LAVORO

XIII EDIZIONE

Con il patrocinio della FNSI

Federazione Nazionale Stampa Italiana

Modalità di partecipazione

La partecipazione al Premio è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età o nazionalità.

I lavori, in lingua italiana, possono essere prodotti e trasmessi da emittenti italiane o estere, o pubblicati su siti web e sulle varie piattaforme dal 1° ottobre 2024 fino al 30 settembre 2025. Il Premio è aperto anche a lavori inediti.

Ogni Autore può partecipare, in proprio o in collaborazione con altri, anche con più lavori.

Per partecipare al Premio gli Autori possono inviare i materiali proposti entro il 31 OTTOBRE 2025 all’indirizzo di posta elettronica premiomarcorossi@gmail.com in formato mp3, attraverso il servizio WeTransfer o con apposito link di rimando.

Le opere dovranno essere accompagnate dai credits (data e luogo di realizzazione o messa in onda, titolo, Autore/i, durata, abstract, piattaforma).

Ciascun autore e coautore dovrà, inoltre, allegare una domanda scritta di partecipazione al Premio in cui saranno indicati i dati anagrafici completi (luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica), e la seguente dicitura datata e firmata: “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003”. È necessario, infine, allegare un proprio breve curriculum. Il Premio Marco Rossi mette in palio i seguenti riconoscimenti: Iscrizione ad ASSIPOD – Associazione Italiana Podcasting per il terzo e secondo classificato.

Premio in denaro di 1.000,00 (mille) euro per la migliore opera sonora in assoluto.

La serata conclusiva della XIII Edizione del Premio e la relativa premiazione si terrà a Roma giovedì 18 DICEMBRE 2025 presso la Casa del Podcast (Via Lazzaro Spallanzani, 1 – all’interno di Technotown a Villa Torlonia).

La giuria del Premio, presieduta da Marino Sinibaldi, è composta da Daniele Biacchessi, Carlo Ciavoni, Altero Frigerio, Silvia Garroni, Anna Maria Giordano, Andrea Giuseppini, Antonio Longo, Piero Pugliese, Emiliano Sbaraglia.

La partecipazione al Premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme contenute nel presente bando.

Per tutte le informazioni: premiomarcorossi@gmail.com