21 Settembre, 2025
Domenica a Tarquinia la nature Run

riceviamo e pubblichiamo.

Tarquinia, domenica la Nature Run – 10km del Mare: già oltre 250 gli atleti attesi al Lido

Conto alla rovescia per la Nature Run – 10 km del Mare, in programma domenica 21 settembre a Tarquinia Lido. Sono già più di 250 gli iscritti e restano ormai le ultime ore per partecipare: le iscrizioni si chiuderanno sabato 20 settembre alle 19.

Il pacco gara, riservato ai primi 300 iscritti, comprende una sacca e una maglia tecnica personalizzate, oltre a gadget e sorprese grazie al contributo dei prestigiosi partner che sostengono la manifestazione. La Nature Run conferma così il suo legame con il territorio, con oltre quaranta aziende locali coinvolte nell’organizzazione e nei premi.

Accanto alla corsa competitiva, torna la Camminata Rosa, passeggiata ludico-motoria a sostegno dell’associazione Tarquinia in Rosa: l’iscrizione è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto a progetti di sensibilizzazione e prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva Montalto e dalla Pro Loco di Tarquinia, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, della Provincia di Viterbo, dell’Università Agraria di Tarquinia, e con il riconoscimento tecnico-sportivo di UISP e FIDAL. La Nature Run è inoltre inserita nel circuito Corrintuscia, che raccoglie le principali competizioni podistiche del territorio.

Il programma prevede per sabato 20 settembre alle 11:30, nella sala consiliare del Comune di Tarquinia, la presentazione ufficiale della manifestazione. Domenica appuntamento a Tarquinia Lido presso lo stabilimento Tamurè, con il ritrovo degli atleti dalle 8:30, la partenza della Camminata Rosa alle 9:50 e il via della gara competitiva alle 10:00.

