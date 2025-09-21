IL MESSAGGIO DI SALUTO DI MASSIMO MECARINI, PRESIDENTE DEL SODALIZIO DEI FACCHINI DI SANTA ROSA, AL CONVEGNO DEL 21 SETTEMBRE 2025 IN MEMORIA DI ALFIO PANNEGA

Si riceve e si pubblica

“Ringrazio per l’invito ma per impegni pregressi non potro’ essere presente all’evento. Colgo l’occasione per ricordare con affetto e nostalgia la figura del nostro caro Alfio.

Personalmente lo ricordo come un lavoratore instancabile, come una persona dotata di una grande cultura unita a doti umane non comuni, di grande bonta’ nei confronti degli esseri umani e soprattutto degli animali, dei suoi cani che curava con grande amore.

La sua presenza ha sicuramente arricchito il tessuto sociale viterbese ed e’ per questo che a distanza di tanti anni dalla sua morte ci manca ancora di piu’.

Quando ci e’ stato proposto di ricordare il centenario della sua nascita durante la girata il 3 settembre, nessuno di noi ha avuto un attimo di esitazione, perche’ il messaggio di pace da Alfio diffuso si e’ ben coniugato con la nostra dedica del trasporto alla pace nel mondo.

Quindi viva la pace ed evviva sempre Alfio”!!!

Programma dell’evento:

Domenica 21 settembre 2025, ore 10; Sala delle Colonne, Palazzo dei Priori, piazza del Plebiscito, Viterbo. Nel centenario della nascita di Alfio Pannega, figura simbolica e indimenticata della citta’ di Viterbo, la comunita’ si riunisce per celebrarne la memoria con un’iniziativa pubblica aperta a tutti. La mattinata si aprira’ con i saluti istituzionali della sindaca Chiara Frontini e dell’assessora ai servizi, alla cultura e al terzo settore Katia Scardozzi.

Seguiranno gli interventi di Enrico Mezzetti, presidente del comitato provinciale ANPI di Viterbo; Domenico Arruzzolo, presidente di Viterbo con amore ODV; Luciano Bernabei, del Centro sociale occupato autogestito Valle Faul; Antonella Litta, referente dell’Associazione Medici per l’ambiente – ISDE di Viterbo; Sergio Insogna, responsabile dello Spazio giovani “Il cielo in una stanza” di “Viterbo con amore”; Arianna Marullo, del Centro sociale occupato autogestito Valle Faul.

Marco D’Aureli presentera’ la nuova edizione – ampliata e arricchita – del volume Allora ero giovane pure io (Davide Ghaleb Editore) pubblicato con il contributo della Fondazione Carivit. I sottoscrittori potranno ritirare la propria copia, mentre per tutti gli altri il libro sara’ disponibile all’acquisto.

La mattinata sara’ arricchita dagli intermezzi narrativi della Banda del Racconto (Michela Benedetti, Olindo Cicchetti, Sara Grimaldi e Alfonso Prota). Dopo eventuali interventi dal pubblico, l’iniziativa si concludera’ con una breve performance di Pietro Benedetti, tratta dallo spettacolo “Alfio Pannega – Allora ero giovane pure io”. Mostra fotografica dedicata ad Alfio a cura di Viterbix. A condurre l’incontro sara’ Antonello Ricci.

Un libro dedicato ad Alfio Pannega

Il libro “Alfio 100″ celebra i cento anni dalla nascita di Alfio Pannega (Viterbo 1925-2025). Nella prima parte del volume sono presenti materiali inediti raccolti da amiche e amici di Alfio: rassegna stampa, galleria fotografica, autografi poetici, ricordi dei militanti del centro sociale occupato autogestito Valle Faul, di conoscenti e istituzioni, oltre ai versi dei poeti dialettali. Nella seconda parte si ripropone integralmente il volume “Allora ero giovane pure io”, che inauguro’ la collana “La Banda del Racconto” (Davide Ghaleb Editore) con poesie, fotografie e storia di vita dell’autore.

Uscito nel 2010, ebbe un grande successo: 2000 copie vendute in poche settimane, eventi affollati, articoli e interviste, sottoscrizione pubblica per un’abitazione adeguata al centro sociale occupato autogestito Valle Faul e la celebre lectio magistralis a palazzo dei Priori, con il rifiuto simbolico di una targa onoraria. Alfio mori’ nella notte il 29 e il 30 aprile dello stesso anno. Chiude il volume il copione dello spettacolo teatrale di Pietro Benedetti.

Ricordando Alfio, per il bene comune dell’umanita’. Nel ricordo di Alfio Pannega, opporsi a tutte le guerre, a tutte le stragi, a tutte le uccisioni.

Nel ricordo di Alfio Pannega, soccorrere, accogliere, assistere ogni persona bisognosa di aiuto. Nel ricordo di Alfio Pannega, difendere i diritti umani di tutti gli esseri umani.

Nel ricordo di Alfio Pannega, proteggere quest’unico mondo vivente casa comune dell’umanita’ intera.