21 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Valentano, aggiudicati i lavori per il completamento della pista di atletica

0
88
Valentano

Si riceve e si pubblica

L’Ufficio tecnico comunale di Valentano ha aggiudicato i lavori per il completamento della pista anulare di atletica, finanziati dalla Regione Lazio.

Gli interventi inizieranno a brevissimo e andranno a completare quelli già in esecuzione, sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma Sport e Periferie.
Il prestigioso bando nazionale aveva già garantito al Comune un finanziamento di 660.000 euro, cui si aggiungono ora 230.000 euro della Regione Lazio destinati alla pista di atletica. L’investimento complessivo sfiora così il milione di euro.

I lavori prevedono la sistemazione degli spogliatoi, la realizzazione di un campo da calcetto e di un campo da basket, nuove aree parcheggio e l’efficientamento energetico a consumo zero degli impianti, con l’obiettivo di rendere il polo sportivo di Valentano non solo più moderno e funzionale, ma anche più sostenibile.

«Siamo orgogliosi di questa profonda trasformazione sportiva – dichiara il sindaco Stefano Bigiotti – un progetto che rafforza il ruolo dello sport come motore di socialità, crescita e benessere per tutta la comunità».

L’intervento si aggiunge a quelli già recentemente realizzati: il rifacimento dei rettangoli da gioco del tennis, la realizzazione del campo da padel, la copertura pressostatica dei campi da tennis, il rifacimento del muro perimetrale dello stadio e la costruzione delle nuove tribune.

Grazie a questa serie di opere, Valentano si avvia a dotarsi di un polo sportivo d’eccellenza, al servizio dei cittadini e delle associazioni del territorio.

Articolo precedente
L’entusiasmante ritrovamento dei Bicchieri di Vicarello
Articolo successivo
IL MESSAGGIO DI SALUTO DI MASSIMO MECARINI, PRESIDENTE DEL SODALIZIO DEI FACCHINI DI SANTA ROSA, AL CONVEGNO DEL 21 SETTEMBRE 2025 IN MEMORIA DI ALFIO PANNEGA

Ultimi articoli

Territorio

𝙍I𝙋𝙐𝘿I𝘼 𝙇𝘼 𝙂𝙐𝙀𝙍𝙍𝘼: 𝘽𝙧𝙖𝙘𝙘𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙘𝙚

Eventi

TUTTO IN UN GIORNO, 15ESIMO COMPLEANNO PER IL CENTRO COMMERCIALE DI BRACCIANO

Cultura

Andrea Segre: Noi e la grande ambizione

Territorio

MANIFESTO, DUNQUE SONO

Eventi

Al via la XIII edizione 2025 del Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoro

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it