Valentano, aggiudicati i lavori per il completamento della pista di atletica

L’Ufficio tecnico comunale di Valentano ha aggiudicato i lavori per il completamento della pista anulare di atletica, finanziati dalla Regione Lazio.

Gli interventi inizieranno a brevissimo e andranno a completare quelli già in esecuzione, sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma Sport e Periferie.

Il prestigioso bando nazionale aveva già garantito al Comune un finanziamento di 660.000 euro, cui si aggiungono ora 230.000 euro della Regione Lazio destinati alla pista di atletica. L’investimento complessivo sfiora così il milione di euro.

I lavori prevedono la sistemazione degli spogliatoi, la realizzazione di un campo da calcetto e di un campo da basket, nuove aree parcheggio e l’efficientamento energetico a consumo zero degli impianti, con l’obiettivo di rendere il polo sportivo di Valentano non solo più moderno e funzionale, ma anche più sostenibile.

«Siamo orgogliosi di questa profonda trasformazione sportiva – dichiara il sindaco Stefano Bigiotti – un progetto che rafforza il ruolo dello sport come motore di socialità, crescita e benessere per tutta la comunità».

L’intervento si aggiunge a quelli già recentemente realizzati: il rifacimento dei rettangoli da gioco del tennis, la realizzazione del campo da padel, la copertura pressostatica dei campi da tennis, il rifacimento del muro perimetrale dello stadio e la costruzione delle nuove tribune.

Grazie a questa serie di opere, Valentano si avvia a dotarsi di un polo sportivo d’eccellenza, al servizio dei cittadini e delle associazioni del territorio.