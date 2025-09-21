21 Settembre, 2025
Andrea Segre: Noi e la grande ambizione

Riceviamo e pubblichiamo

Da un post di Andrea Segre:

Durante la distribuzione di BERLINGUER LA GRANDE AMBIZIONE mi sono fermato a parlare di politica, vita, sogni, paure con decine di spettatori del film, soprattutto i più giovani. Ne è nato questo nuovo film documentario, NOI E LA GRANDE AMBIZIONE.

Lo presento in Cina a fine settembre, alla Festa di Roma a fine ottobre e poi dal 10 Novembre lo porto in giro per l’Italia distribuito da ZaLab, in collaborazione con Lucky Red e Circuito Cinema Distribuzione…Vi aspetto numerose e numerosi.

