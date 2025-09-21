21 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

TUTTO IN UN GIORNO, 15ESIMO COMPLEANNO PER IL CENTRO COMMERCIALE DI BRACCIANO

0
56
15 esimo anniversario del centro commerciale di Bracciano
Ieri 20 settembre 2025, si sono svolti i festeggiamenti per i 15 anni del centro commerciale con l’evento “Tutto in un giorno”, una giornata di sport, musica e molto altro, che ha visto la presenza di tanti giovani con le famiglie.
Presenti tante Associazioni sportive, il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e Amministratori locali.
Tanto entusiasmo e amicizia perché lo stare insieme attraverso lo Sport, rasserena la persona.Hanno partecipato il Presidente CONI Lazio Alessandro Cochi, il Presidente del Comitato paralimpico Lazio Giuseppe Andreana, il dott. Fabio Fanton, il Campione Europeo di Parakarate Valerio Di Cocco e Sandra Pedroni, la Banda e Majorette di Canale Monterano e le associazioni sportive presenti.

L’agone presente alla manifestazione, ringrazia e spera che si ritrovi la serenità’ e pace che tutti attendiamo.

Giovanni Furgiuele
Articolo precedente
Andrea Segre: Noi e la grande ambizione
Articolo successivo
𝙍I𝙋𝙐𝘿I𝘼 𝙇𝘼 𝙂𝙐𝙀𝙍𝙍𝘼: 𝘽𝙧𝙖𝙘𝙘𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙋𝙖𝙘𝙚

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it