TUTTO IN UN GIORNO, 15ESIMO COMPLEANNO PER IL CENTRO COMMERCIALE DI BRACCIANO

Ieri 20 settembre 2025, si sono svolti i festeggiamenti per i 15 anni del centro commerciale con l’evento “Tutto in un giorno”, una giornata di sport, musica e molto altro, che ha visto la presenza di tanti giovani con le famiglie.



Tanto entusiasmo e amicizia perché lo stare insieme attraverso lo Sport, rasserena la persona.Hanno partecipato il Presidente CONI Lazio Alessandro Cochi, il Presidente del Comitato paralimpico Lazio Giuseppe Andreana, il dott. Fabio Fanton, il Campione Europeo di Parakarate Valerio Di Cocco e Sandra Pedroni, la Banda e Majorette di Canale Monterano e le associazioni sportive presenti. Presenti tante Associazioni sportive, il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e Amministratori locali. L'agone presente alla manifestazione, ringrazia e spera che si ritrovi la serenità' e pace che tutti attendiamo.

Giovanni Furgiuele