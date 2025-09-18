Ritorna “Caravaggio in vetrina” per trasformare il centro di Ladispoli in un museo a cielo aperto

Si riceve e si pubblica

“Per il quinto anno consecutivo, sarà un evento dedicato a Caravaggio ad inaugurare il programma autunnale delle iniziative artistiche e culturali varate dall’amministrazione comunale di Ladispoli dopo un cartellone estivo di elevato spessore”.

Con queste parole, la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato il ritorno della rassegna “Caravaggio in vetrina” che, da sabato 27 settembre, tornerà a trasformare le strade del centro di Ladispoli in un museo a cielo aperto per rendere omaggio a Michelangelo Merisi a 454 anni dalla nascita.

“Per tenere sempre alta l’attenzione sul legame tra il territorio e Caravaggio – ribadisce la delegata Felicia Caggianelli – in occasione dell’anniversario della nascita, viale Italia ed altre strade diventeranno un’esposizione di opere realizzate da artisti provenienti da tutta la regione. Residenti e turisti potranno ammirare nelle vetrine dei negozi veri e propri capolavori, copie dei dipinti disseminati nei musei di tutto il mondo, spesso irraggiungibili per il grande pubblico. Anche per la quinta edizione di “Caravaggio in vetrina” saranno esposte opere del grande pittore lombardo andate distrutte o di cui si sono perdute le tracce.

L’evento prosegue sul percorso avviato dall’amministrazione comunale per ribadire come il saldo rapporto tra tra Caravaggio e Ladispoli sia ormai conclamato, il pittore nel luglio del 1610 sbarcò sulla spiaggia di Palo, l’ultimo posto dove fu visto vivo. Cosa accadde poi e dove sia realmente morto Michelangelo Merisi è un mistero che resterà per sempre irrisolto. Ancora una volta coinvolgeremo gli alunni delle scuole che lo scorso anno parteciparono con i disegni per regalarci la loro visione di Michelangelo Merisi. Invitiamo da subito tutti i commercianti che volessero aderire al progetto a contattare la delegata all’arte alla mail licia.caggianelli@libero.it.

La quinta edizione di “Caravaggio in vetrina” sarà presentata ufficialmente sabato 27 settembre nel corso di una conferenza presso la sala dell’oratorio delle Salesiane in via Trieste 6 a Ladispoli alle ore 16,30.