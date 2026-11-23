Ci sono luoghi che custodiscono il silenzio della storia. E ci sono musiche che riescono a trasformare quel silenzio in emozione viva. Al Sacrario dei Caduti delle due Guerre Mondiali di Canale Monterano, recentemente restituito alla comunità grazie al forte impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Bettarelli, è andata in scena una serata destinata a rimanere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di esserci.

Ad accogliere il pubblico sono stati lo stesso sindaco e il vicesindaco Fabrizio Lavini, che hanno sottolineato il valore culturale e simbolico di uno spazio che oggi torna a vivere non soltanto come luogo della memoria, ma anche come luogo dell’incontro e della riflessione.

E proprio la riflessione è stata la vera protagonista della serata, affidata al linguaggio universale della musica.

Il progetto, dedicato a Kind of Blue, il capolavoro immortale di Miles Davis, ha visto protagonisti due musicisti di straordinario spessore: Gabriele Coen ai sax soprano e tenore e Santo Tringali al pianoforte. Due interpreti capaci di affrontare il repertorio davisiano con rispetto, competenza e personalità, restituendone l’essenza senza mai cadere nell’imitazione.

Nonostante il jazz continui a essere considerato una musica di nicchia, amata da un pubblico selezionato e spesso ristretto, il Sacrario era gremito. Un colpo d’occhio sorprendente e confortante. Le luci colorate avvolgevano le mura del monumento, mentre le note si diffondevano nell’aria della sera creando un’atmosfera sospesa, quasi irreale.

Il concerto ha proposto un viaggio attraverso alcune delle pagine più celebri dell’universo musicale di Miles Davis, con brani come So What, Freddie Freeloader, Blue in Green, Flamenco Sketches, Stella by Starlight, Milestones, fino alle suggestioni di Cold Blues, Life of Miles e France Davis.

Più che una successione di esecuzioni, è stato un autentico racconto musicale.

Le composizioni di Davis, rivoluzionarie allora come oggi, hanno trovato nelle interpretazioni di Coen e Tringali una nuova voce. Il sax di Coen si è mosso tra malinconia e impeto, tra lirismo e ricerca, disegnando linee melodiche di straordinaria intensità. I suoi assoli non sono mai apparsi esercizi di tecnica fine a sé stessa, ma vere narrazioni emotive, capaci di condurre l’ascoltatore dentro la trama profonda dei brani.

Al pianoforte, Santo Tringali ha offerto una lezione di eleganza e sensibilità. I suoi interventi hanno sostenuto il dialogo musicale con equilibrio e raffinatezza, alternando momenti di delicata introspezione a passaggi di grande energia espressiva. Tra i due musicisti si è percepita una sintonia rara, costruita sull’ascolto reciproco e sulla comune conoscenza di una tradizione musicale complessa e affascinante.

Nessuna sbavatura. Nessuna concessione all’effetto facile. Solo professionalità, studio, esperienza e quella componente impalpabile che distingue le esecuzioni corrette da quelle memorabili: l’anima.

Mentre le note si susseguivano, era impossibile non alzare lo sguardo verso i volti dei giovani caduti ricordati nel Sacrario. Ragazzi poco più che ventenni, strappati alla vita dalle guerre che hanno segnato il Novecento. Accanto a loro, le immagini sacre, i simboli della fede, le pietre cariche di memoria.

In quel momento la musica sembrava assumere un significato ulteriore.

Il jazz, nato dalla sofferenza e dal desiderio di riscatto della comunità afroamericana, diventava una sorta di ponte ideale tra storie diverse ma accomunate dalla ricerca della dignità umana. Ogni nota sembrava affermare il primato della vita sulla violenza, del dialogo sul conflitto, della bellezza sulla distruzione.

Forse è proprio questo il potere più autentico della musica: ricomporre ciò che la storia ha spezzato, restituire armonia dove il mondo ha conosciuto il disordine, ricordarci che la pace non è soltanto assenza di guerra, ma presenza di umanità.

Al termine dell’ultimo applauso, lungo, convinto, quasi liberatorio, il Sacrario è tornato al suo silenzio. Ma non era più lo stesso silenzio.

Dentro quelle mura erano rimaste sospese le note di Miles Davis, il talento di due straordinari musicisti e il pensiero di tanti giovani che non fecero ritorno a casa.

Per qualche ora, in una sera di novembre, la memoria ha trovato una colonna sonora. E il jazz, con la sua voce libera e universale, ha ricordato a tutti che la bellezza non cancella il dolore della storia, ma può renderlo più umano, trasformandolo in coscienza, in speranza, in pace.

Perché quando l’arte incontra la memoria, non nasce soltanto uno spettacolo.

Nasce qualcosa che resta. Qualcosa che continua a risuonare nel cuore anche quando l’ultima nota si è ormai spenta.

Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone

Gianluca Di Pietrantonio, redattore L’agone