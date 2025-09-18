18 Settembre, 2025
Ladispoli: la Fitness Suite dona 30 abbonamenti alle persone meno fortunate

Il titolare della Fitness Suite Cordeschi e l'assessore Fargnoli

Come ogni anno, Francesco Cordeschi, titolare della Fitness Suite, circuito di palestre presente sul territorio, ha rinnovato un impegno che va oltre il semplice gesto formale, assumendo un profondo valore sociale e umano.

“Abbiamo consegnato ai Servizi Sociali del Comune di Ladispoli 30 buoni che consentiranno a persone in difficoltà economica e sociale di allenarsi gratuitamente nelle nostre strutture” – spiega il giovane imprenditore.

“La nostra convinzione è chiara: lo sport deve essere un diritto, non un privilegio. Un’opportunità accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Inclusione, accoglienza e pari opportunità non sono per noi slogan, ma principi concreti che guidano ogni scelta. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione risorse e spazi, affinché chi attraversa un momento difficile possa trovare nello sport non solo benessere fisico, ma anche un nuovo punto di ripartenza”.

L’obiettivo è ambizioso e allo stesso tempo concreto: trasformare gli inattivi in attivi, motivare, stimolare e creare un contesto che favorisca salute, socializzazione e crescita personale.

“Ogni persona che entra nelle nostre palestre porta con sé una storia unica – sottolinea Cordeschi – e a ciascuno vogliamo offrire la possibilità di sentirsi accolto, sostenuto e valorizzato”.

Un’iniziativa che, come precisa lo stesso imprenditore, trova la sua piena realizzazione nella collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Grando: “La decisione finale sull’assegnazione dei buoni spetta ai Servizi Sociali del Comune, che conoscono meglio di chiunque altro le necessità delle famiglie e delle persone più fragili. A noi resta la soddisfazione e la responsabilità di aprire le porte a chi ha bisogno, nella certezza che lo sport sia una cura silenziosa e potente capace di aiutare a rialzarsi”.

I buoni sono stati consegnati all’Assessore alle Politiche Sociali, Gabriele Fargnoli, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Sarà nostro compito individuare le persone più bisognose a cui offrire la possibilità di allenarsi e svolgere attività fisica in una delle strutture del prestigioso circuito Fitness Suite. Come Amministrazione ringraziamo Francesco per la sua generosità e per questo ennesimo gesto di solidarietà verso i più deboli”.

