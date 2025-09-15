A Frascati al via la Settimana della Scienza | 22- 26 settembre

Si riceve e si pubblica
Eventi per le scuole gratuiti
anche quest’anno Frascati Scienza invita gli istituti scolastici a partecipare alla Settimana della Scienza 2025, un ricco calendario di attività, incontri e laboratori gratuiti pensati per avvicinare bambini e ragazzi di ogni età al mondo della ricerca e della conoscenza scientifica.
Dal 22 al 26 settembre, ogni mattina, le Mura del Valadier, il Mercato Coperto e le Scuderie Aldobrandini di Frascati ospiteranno esperimenti interattivi, giochi, quiz, laboratori e dimostrazioni dedicate esclusivamente alle scuole di ogni ordine e grado.
Gli studenti avranno l’opportunità di:
🔹 incontrare ricercatori e ricercatrici di università e centri di ricerca italiani ed europei;
🔹 scoprire la scienza attraverso esperienze pratiche e divertenti;
🔹 sviluppare curiosità, creatività e spirito critico.
La Settimana culminerà il 26 settembre con la XX Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – LEAF 2025, insignita della medaglia della Presidente della Repubblica per l’alto valore scientifico e divulgativo.
Qui per consultare il programma completo per le scuole e prenota le attività:
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione per garantire l’accesso alle singole attività e ai laboratori.
Vi ricordiamo nel caso non riusciste a partecipare all’evento prenotato, di cancellare la prenotazione così da lasciare l’opportunità ad altre classi