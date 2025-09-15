Una storia di eccellenza: l’attestato di gratitudine di un utente per l’ospedale di Bracciano

Si riceve da parte di un lettore e si pubblica
Parlare di sanità in Italia significa
spesso raccontare ritardi, carenze e
criticità. Eppure, dietro le statistiche, ci
sono anche storie di eccellenza: reparti
che funzionano, professionisti che
innovano, strutture che diventano
modelli di efficienza e umanità. Questa
è la buona sanità, e vale la pena
raccontarla. Stiamo parlando del Centro
per la cura dei tumori presso l’Ospedale
di Bracciano diretto dal dottor Giorgio
.Cereda. A sostegno delle nostre
dichiarazioni pubblichiamo la lettera
della Sig.ra Ida Martini e da lei inviata
alla nostra redazione e alla Direzione
dell’Ospedale.
“Alla cortese attenzione della direzione
generale ospedale San Paolo
Civitavecchia
e per conoscenza al Day Hospital
Oncologico – Presidio di Bracciano asl
Roma
Gentilissimi,
con la presente desidero esprimere,
anche a nome della mia famiglia, un
sentito ringraziamento e il più profondo
apprezzamento nei confronti di tutto il
personale medico, infermieristico e
amministrativo operante presso il Day
Hospital Oncologico del Presidio di
Bracciano.
In un momento particolarmente delicato
e complesso dal punto di vista umano e
clinico, abbiamo trovato nel vostro
servizio non solo grande professionalità
e competenza, ma anche una umanità
straordinaria, fatta di attenzione,
disponibilità, ascolto e sincera empatia.
Desidero sottolineare la qualità
dell’assistenza ricevuta,
l’organizzazione efficace del percorso
terapeutico e la puntualità
nell’erogazione delle cure. Ogni
membro dell’équipe, dal primo contatto
all’accoglienza fino all’assistenza
specialistica, ha dimostrato una
dedizione encomiabile, che merita di
essere riconosciuta pubblicamente.
Ritengo doveroso, pertanto, portare
all’attenzione della Direzione Generale
l’eccellenza di questo reparto, che
rappresenta un punto di riferimento non
solo per i pazienti, ma per l’intera
comunità.
Con stima e gratitudine,
Ida Martini
Con preghiera di pubblicazione. Grazie.
Prof. Antonio Francesco de Stefano –