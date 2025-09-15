Una storia di eccellenza: l’attestato di gratitudine di un utente per l’ospedale di Bracciano

Si riceve da parte di un lettore e si pubblica

Parlare di sanità in Italia significa

spesso raccontare ritardi, carenze e

criticità. Eppure, dietro le statistiche, ci

sono anche storie di eccellenza: reparti

che funzionano, professionisti che

innovano, strutture che diventano

modelli di efficienza e umanità. Questa

è la buona sanità, e vale la pena

raccontarla. Stiamo parlando del Centro

per la cura dei tumori presso l’Ospedale

di Bracciano diretto dal dottor Giorgio

.Cereda. A sostegno delle nostre

dichiarazioni pubblichiamo la lettera

della Sig.ra Ida Martini e da lei inviata

alla nostra redazione e alla Direzione

dell’Ospedale.

“Alla cortese attenzione della direzione

generale ospedale San Paolo

Civitavecchia

e per conoscenza al Day Hospital

Oncologico – Presidio di Bracciano asl

Roma

Gentilissimi,

con la presente desidero esprimere,

anche a nome della mia famiglia, un

sentito ringraziamento e il più profondo

apprezzamento nei confronti di tutto il

personale medico, infermieristico e

amministrativo operante presso il Day

Hospital Oncologico del Presidio di

Bracciano.

In un momento particolarmente delicato

e complesso dal punto di vista umano e

clinico, abbiamo trovato nel vostro

servizio non solo grande professionalità

e competenza, ma anche una umanità

straordinaria, fatta di attenzione,

disponibilità, ascolto e sincera empatia.

Desidero sottolineare la qualità

dell’assistenza ricevuta,

l’organizzazione efficace del percorso

terapeutico e la puntualità

nell’erogazione delle cure. Ogni

membro dell’équipe, dal primo contatto

all’accoglienza fino all’assistenza

specialistica, ha dimostrato una

dedizione encomiabile, che merita di

essere riconosciuta pubblicamente.

Ritengo doveroso, pertanto, portare

all’attenzione della Direzione Generale

l’eccellenza di questo reparto, che

rappresenta un punto di riferimento non

solo per i pazienti, ma per l’intera

comunità.

Con stima e gratitudine,

Ida Martini

Con preghiera di pubblicazione. Grazie.

Prof. Antonio Francesco de Stefano –