Rientro a scuola, studenti contro il caro scuola. Rete degli Studenti Medi Lazio: “Non fermerete il vento, vogliamo il 5% del pil in istruzione”

La Rete degli Studenti Medi del Lazio era oggi davanti alle scuole della regione in occasione dell’inizio della scuola. Striscioni con scritto “Non fermerete il vento”, barchette in sostegno alla Global Sumud Flotilla, perché a Gaza non inizia la scuola da 3 anni.

“Siamo stanchi di spendere 1200€ in libri e materiale scolastico, non è scuola se non offre le stesse possibilità, al Ministro Valditara rispondiamo che la priorità non sono certo i telefoni in classe, ma il nostro diritto allo studio – dichiara Bianca Piergentili, Coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio – vogliamo un’istruzione gratuita e accessibile. Questo governo invece pensa ad investire il 5% del PIL in armi, nel genocidio del popolo palestinese, vogliamo che si investa in futuro non nella guerra.”