15 Settembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeScuola

Rientro a scuola, studenti contro il caro scuola. Rete degli Studenti Medi Lazio: “Non fermerete il vento, vogliamo il 5% del pil in istruzione”

0
34
studenti contro il caro libri e contro il genocidio

Si riceve e si pubblica


La Rete degli Studenti Medi del Lazio era oggi davanti alle scuole della regione in occasione dell’inizio della scuola.Striscioni con scritto “Non fermerete il vento”, barchette in sostegno alla Global Sumud Flotilla, perché a Gaza non inizia la scuola da 3 anni.
“Siamo stanchi di spendere 1200€ in libri e materiale scolastico, non è scuola se non offre le stesse possibilità, al Ministro Valditara rispondiamo che la priorità non sono certo i telefoni in classe, ma il nostro diritto allo studio – dichiara Bianca Piergentili, Coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio – vogliamo un’istruzione gratuita e accessibile. Questo governo invece pensa ad investire il 5% del PIL in armi, nel genocidio del popolo palestinese, vogliamo che si investa in futuro non nella guerra.”

 
Articolo precedente
A Frascati al via la Settimana della Scienza | 22- 26 settembre
Articolo successivo
Sapori di Cinema: A Palombara Sabina le premiere dei cortometraggi ispirati alla tradizione enogastronomica locale

Ultimi articoli

Eventi

Sapori di Cinema: A Palombara Sabina le premiere dei cortometraggi ispirati alla tradizione enogastronomica locale

Società

A Frascati al via la Settimana della Scienza | 22- 26 settembre

Territorio

Una storia di eccellenza: l’attestato di gratitudine di un utente per l’ospedale di Bracciano

Primo piano

“Uomini e Donne di pace in tempo di guerra”: musica, teatro, poesia e proiezioni al Granarone a Cerveteri per Emergency

Territorio

CREA (CIVICA ROCCA): “SOLIDARIETA’ E VICINANZA A TUTTA LA COMUNITA’ DI ANGUILLARA SABAZIA”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it