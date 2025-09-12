12 Settembre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Terra Nostra: tradizione coniugata a innovazione a Oriolo

Sempre pieno il locale di Federico perché quando si tratta di mangiare, si sa, preferiamo farlo alla Terra Nostra; genuinità delle materie prime, cucina tradizionale e casareccia, accoglienza familiare coniugano anima e palato in un ambiente confortevole ed informale.
Per questo lo sfaccendare dei collaboratori non viene percepito come una catena di montaggio commerciale ma solo come uno scambio umano, per quanto funzionale al servizio ai tavoli.
Per questo Federico non è il titolare seduto dietro una cassa ma è il padrone di casa che accoglie, consiglia, interagisce in maniera semplice e diretta, amichevole e rispettosa; Federico è il tramite tra la sala e la cucina, cura la preparazione di ogni cosa, organizza, prende le ordinazioni, serve ai tavoli, si occupa delle consegne, degli approvvigionamenti, dell’organizzazione degli spazi, si preoccupa di esaudire ogni richiesta: tutto, sempre con un sorriso gioviale, pulito, limpido e travolgente.
Predisporre l’animo dei suoi ospiti concilia con la più perfetta gustabilità di quello che Federico preparerà per loro.
Un atteggiamento antico e purtroppo desueto, ormai, quello del rispetto per chi si fida e si affida ai tuoi servizi che Federico onora secondo un codice di famiglia, oserei dire un codice di Terra Nostra.
Ma l’impostazione di un tempo a cui è fedele, non gli impedisce di ricordarsi che siamo nell’era del digitale, dell’intelligenza artificiale, del web; così Federico attraverso un eccellente sito internet, [terranostraorioloromano.it] riesce a consentire ai suoi clienti di prenotare un tavolo direttamente, visionare già il menù con i prezzi, onesti e competitivi in rapporto con la qualità, di chiedere la consegna a domicilio o il ritiro direttamente al locale all’orario stabilito, senza tempi d’attesa. Sul sito ci sono una gamma di offerte e proposte quotidiane, ma soprattutto una serie di immagini visive di ciò che mangerete.
Mangiare qui sarà un’esperienza sensoriale fatta di fascino e bellezza antiche, sapori distillati tra le ricette della tradizione familiare e locale, alleggerimento e relax; mangiare qui equivarrà ad apprezzare in toto la bellezza di un territorio tutto da scoprire, ma soprattutto riuscire a innamorarsi della Terra Nostra.

Gianluca Di Pietrantonio 

Roma: programma Conferenza Nazionale sharing mobility 2025
Anguillara Sabazia: la nuova passeggiata sul lago

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

