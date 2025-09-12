Anguillara Sabazia: la nuova passeggiata sul lago

Riceviamo e pubblichiamo
In qualità di Sindaco della Città di Anguillara Sabazia, ho il piacere e l’onore di invitarLa all’inaugurazione della “prosecuzione della passeggiata di Via del Molo”, che si terrà sabato 13 settembre 2025 alle ore 11:00, presso l’Anfiteatro dei Soldati, in Via del Molo.
Si tratta di un’opera fortemente desiderata dalla nostra Comunità, un progetto atteso e sentito.
Un traguardo che rappresenta non solo un intervento urbanistico e turistico importante, ma anche un segnale concreto di attenzione verso il territorio e i suoi cittadini.
L’inaugurazione coinciderà con l’apertura della tradizionale Festa della Madonna delle Grazie, momento centrale per la nostra identità culturale e religiosa.
Siamo inoltre orgogliosi che l’edizione di quest’anno possa contare sulla partecipazione della Regione Lazio e di ARSIAL, nell’ambito del programma degli eventi del Giubileo 2025.
Il Sindaco di Anguillara Sabazia
Avv. Angelo Pizzigallo