Roma: programma Conferenza Nazionale sharing mobility 2025

Riceviamo e pubblichiamo

Mancano poche settimane alla IX Conferenza Nazionale della Sharing Mobility, organizzata dall’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility – promosso dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero dei Trasporti e dalla nostra Fondazione – che si terrà lunedì 6 ottobre a Roma dalle 10.00 alle 17.30, presso le Sale della Protomoteca del Campidoglio (ingresso da Piazza del Campidoglio 1 o via del Tempio di Giove).

La giornata si aprirà già dalle 9.15 con un welcome coffee, occasione perfetta per incontrarsi, e si concluderà con un aperitivo con bollicine sulla terrazza del Campidoglio (con vista mozzafiato sui Fori Imperiali..)

In apertura, come d’abitudine, presenteremo il Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility, che descrive l’andamento di un settore in costante evoluzione, con molte novità (luci, ma anche ombre): la Sharing mobility ci sembra stia entrando in una fase nuova ed è importante analizzarla approfonditamente insieme partendo dai dati. Il fil rouge della mattinata sarà quello del “Mobility as a right”, e cioè di un nuovo paradigma in cui il ventaglio dei servizi di mobilità condivisa possa essere lo strumento più efficace per migliorare gli aspetti sociali e ambientali delle nostre città.

Il pomeriggio sarà invece dedicato al confronto partecipativo in due workshop, con il format dell’Arena del Ventaglio: uno spazio aperto in cui la Comunità della sharing e gli stakeholder si confronteranno su governance, regole e risorse per rafforzare il sistema della sharing mobility e tracciare insieme nuove strade per i prossimi anni. È il momento di farlo!

Speriamo che possiate partecipare. Ricordiamo che:

La Conferenza non sarà trasmessa in streaming

La registrazione è obbligatoria per accedere all’evento: LINK DI REGISTRAZIONE

Il programma completo è visibile al seguente LINK | PROGRAMMA

Non perdete l’occasione di partecipare a questo appuntamento unico per la mobilità sostenibile in Italia.

Vi aspettiamo in Campidoglio!