Grande adesione al motoraduno organizzato dal Motoclub Sccordinati di Anguillara

Si riceve e si pubblica

Si è svolto domenica 7 settembre il XIII Motoraduno Nazionale, organizzato dal Motoclub Scoordinati di Anguillara sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

La manifestazione ha avuto come suggestiva cornice il lungolago Reginaldo Belloni e Piazza del Molo della cittadina lacustre.

Fin dalle prime ore del mattino numerosi motoclub provenienti da diverse regioni, insieme a tanti appassionati delle due ruote, hanno animato le strade locali, portando colore ed entusiasmo all’evento.

Il presidente del Motoclub, Maximiliano Vittorini, con il prezioso supporto dei soci, ha curato l’organizzazione della giornata, che ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti. Gli appassionati hanno potuto visitare gli stand delle principali case motociclistiche e provare i modelli più recenti grazie ai test ride dedicati.

Ad accompagnare l’evento non è mai mancata la musica, proposta da due soci-DJ, mentre per i più piccoli è stato allestito un mini circuito di “Hobby Sport”, che ha permesso loro di cimentarsi con le minimoto sotto la supervisione di un istruttore federale.

Un numeroso serpentone di moto ha effettuato poi il classico motogiro, dove i partecipanti hanno potuto ammirare la bellezza del nostro lago e dintorni e sostare per l’aperitivo, sempre organizzato dal Motoclub.

Momento clou della kermesse è stato il pranzo, a cui hanno preso parte tantissimi centauri, gustando un ricco e apprezzato menù.

La giornata si è conclusa sul palco di Piazza del Molo, dove il presidente Vittorini ha premiato i motoclub partecipanti che si sono distinti per la maggiore presenza ed omaggiato con un presente, tutti i motoclub e gruppi che hanno partecipato all’evento.

Motoclub Scoordinati