Alla Necropoli della Banditaccia arriva Rasna Jazz con Rita Marcotulli e Peppe Servillo

Dal 12 al 14 settembre tra jazz, danza e paesaggi etruschi: Rita Marcotulli, Peppe Servillo, Mandala Dance Company. Una nuova rassegna culturale nel cuore del sito UNESCO di Cerveteri

Tre giorni di spettacoli immersi nella magia della Necropoli Etrusca della Banditaccia: da venerdì 12 a domenica 14 settembre va in scena Rasna Jazz, una nuova rassegna artistica dedicata alla musica jazz e alle arti performative, organizzata dal Comune di Cerveteri, dal Comune di Tarquinia e dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT).

Un progetto culturale di ampio respiro, nato da lontano e oggi realizzato grazie a una visione condivisa tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo di valorizzare il sito UNESCO come spazio vivo della cultura contemporanea.

“Quella del 2025 è stata per Cerveteri un’estate ricca di eventi culturali di altissimo livello– dichiara il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – Il Rasna Jazz è il frutto di un lavoro iniziato prima ancora che diventassi Sindaco e che oggi trova piena realizzazione. Tutto si inserisce in un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio UNESCO come luogo di cultura e di arte in tutte le sue forme. Un ringraziamento sincero al Comune di Tarquinia, con cui condividiamo la gestione dei fondi dedicati al sito UNESCO, e al direttore del Parco Archeologico, Vincenzo Bellelli, per la continua e proficua collaborazione”

Tutti gli spettacoli si svolgeranno all’interno della Necropoli della Banditaccia, con inizio alle ore 17:30.

Venerdì 12 settembre ad aprire la rassegna sarà la Mandala Dance Company, una delle più importanti compagnie di danza contemporanea del territorio. Sabato 13 settembre protagonista sarà il duo Rita Marcotulli & Israel Varela con lo spettacolo “Yin & Yang”, un viaggio musicale tra sonorità mediterranee e influenze globali, dall’India al Sud America. Pianista tra le più affermate del panorama jazz internazionale, Marcotulli è vincitrice del David di Donatello 2011.

Domenica 14 settembre gran finale con il Trio Peppe Servillo, che presenta “L’anno che verrà”, un raffinato omaggio jazz a Lucio Dalla. Con Servillo, voce storica degli Avion Travel, sul palco anche Javier Girotto e Natalio Mangalavite.

L’ingresso a ciascuno spettacolo prevede il pagamento di un biglietto unico di 10 euro, acquistabile online sulla piattaforma MUSEI ITALIANI oppure direttamente all’ingresso della Necropoli della Banditaccia.