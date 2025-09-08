8 Settembre, 2025
L’Amministrazione comunale di Civitavecchia ringrazia le Forze di Polizia per la brillante operazione antidroga e contro il traffico di armi.

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia esprime il proprio plauso e la più sincera gratitudine alla Polizia di Stato per l’operazione condotta nel pomeriggio del 6 settembre in via Leopoli, conclusasi con l’arresto di due giovani in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, armi da fuoco e munizioni.
Si tratta di un ulteriore colpo inferto alla criminalità, dopo quello che nei giorni scorsi aveva portato allo smantellamento di una radicata rete di spaccio in città.
Questi risultati confermano ancora una volta il forte impegno delle Forze di Polizia e la costante attività svolta sul territorio a tutela della cittadinanza, che garantiscono sicurezza e protezione alla nostra comunità con professionalità e dedizione quotidiane.
L’Amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza e collaborazione alle Forze dell’ordine, nella consapevolezza che solo attraverso un presidio continuo e un impegno condiviso sia possibile assicurare alla città un ambiente più sicuro e protetto.
